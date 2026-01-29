Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Ливърпул
  3. Екитике: Справям се добре, но мога много повече

Екитике: Справям се добре, но мога много повече

  • 29 яну 2026 | 22:29
  • 196
  • 0
Екитике: Справям се добре, но мога много повече

Нападателят на Ливърпул Юго Екитике е доволен от прехода си в английския футбол, но приема, че все още трябва да допринесе повече за отбора си. Френският национал отбеляза 13-тия си гол за сезона при победата с 6:0 над Карабах в Шампионската лига. След като започна кампанията с три от трите мача, 23-годишният футболист се нуждаеше от още 17 мача, за да удвои този брой, но от 6 декември насам има 7 попадения в 11 срещи.

„Бих казал, че е добър“, беше оценката на Екитике за първия му сезон в клуба след трансфера му от Айнтрахт (Франкфурт) за 79 млн. паунда.

„Очевидно можех да се справя по-добре, можех и по-зле. Доста съм доволен. Най-важното беше да се подготвям извън терена със съотборниците си, това е голямо нещо. Мисля, че се установих добре и това ми помага да се представям, така че бих казал, че съм щастлив, но съм жаден за повече и очаквам повече от себе си, така че трябва да продължа да работя“, каза още Екитике.

Французинът започна да развива печелившо партньорство с друг нов в състава Флориан Виртц, чийто гол срещу Карабах беше петият му в девет мача. Не става въпрос обаче само за това, че германският плеймейкър осигурява асистенции, двамата се комбинират и по други начини.

Екитике с първа награда в Ливърпул
Екитике с първа награда в Ливърпул

„Давам му любов, затова му казах, че трябва да ми я върне сега“, пошегува се Екитике.

„Можем да помогнем на отбора и да вкараме. Той е страхотен играч, умен футболист и аз обичам да играя с такъв тип играчи. Искам отборът ми да печели, това е най-важното. Надявам се да вкарам добър брой голове, но всъщност дори не мисля за това. Искам да играя добре и да помогна на отбора, защото знам, че понякога... знам, че няма да вкарам, но мога да дам асистенции или да направя пробив и някой друг ще вкара.

Очевидно съм нападател, така че трябва да вкарвам голове, но трябва да направя много „неща, за да помогна на отбора“, завърши Екитике.

Снимки: Imago

