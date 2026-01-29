Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Ливърпул
  3. Слот: Страхотен резултат и добро представяне

Слот: Страхотен резултат и добро представяне

  • 29 яну 2026 | 04:28
  • 298
  • 0

Мениджърът на Ливърпул Арне Слот имаше поводи за радост след разгромната победа с 6:0 над Карабах в Шампионската лига. Този успех подпечата визите на мърсисайдци директно за 1/8-финалите.

"Страхотен резултат и добро представяне. Лошото е, че загубихме още един играч. Имаме много мускулни контузии. Правим двойна програма с много играчи, които не са свикнали с това", започна Слот.

Ливърпул пак показа много по-привлекателно лице в ШЛ и завърши трети, но Слот има нови главоболия
Ливърпул пак показа много по-привлекателно лице в ШЛ и завърши трети, но Слот има нови главоболия

Той коментира и контузията на Джереми Фримпонг и дали това може да доведе до привличане на нов играч.

"Той ще отсъства за определен период от време. Ако имаш проблем и трябва да напуснеш терена по този начин, това обикновено ти казва всичко веднага. Нека изчакаме и видим какво ще покажат резултатите от прегледите", допълни нидерландецът.

"Нямахме лоши пет, шест или седем минути. Обикновено така се случва в другите ни мачове, но сега не. Водехме с 6:0 и те имаха една контраатака, но видях моите играчи да се връщат. Мисля, че съм казвал много пъти, че играчите се развиват и това е и заради тях. Те работят наистина усилено, за да могат да играят на всеки три дни. Извадих ги, за да им дам почивка преди Нюкасъл. Това е развитие и клубът знаеше това, когато направихме много промени през лятото", завърши специалистът.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Моуриньо призова никой да не се самоубива след триумфа на Бенфика

Моуриньо призова никой да не се самоубива след триумфа на Бенфика

  • 29 яну 2026 | 01:51
  • 1310
  • 2
Кристиан Киву: Постигнахме това, което заслужавахме

Кристиан Киву: Постигнахме това, което заслужавахме

  • 29 яну 2026 | 01:44
  • 591
  • 0
Героят за Бенфика Трубин: Не знаех, че един гол ни класира, луд момент

Героят за Бенфика Трубин: Не знаех, че един гол ни класира, луд момент

  • 29 яну 2026 | 01:24
  • 1181
  • 0
Леверкузен не остави шансове на Виляреал и може да има интригуващ сблъсък на плейофите

Леверкузен не остави шансове на Виляреал и може да има интригуващ сблъсък на плейофите

  • 29 яну 2026 | 01:13
  • 647
  • 0
Роял Юнион излъга неефективната Аталанта на сбогуване с ШЛ

Роял Юнион излъга неефективната Аталанта на сбогуване с ШЛ

  • 29 яну 2026 | 01:11
  • 537
  • 0
Пафос се сбогува с Шампионската лига по подобаващ начин

Пафос се сбогува с Шампионската лига по подобаващ начин

  • 29 яну 2026 | 00:57
  • 536
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Големи изненади и разочарования за някои от фаворитите в последния ден в Шампионската лига, вижте потенциалните двойки в плейофите

Големи изненади и разочарования за някои от фаворитите в последния ден в Шампионската лига, вижте потенциалните двойки в плейофите

  • 29 яну 2026 | 00:05
  • 35584
  • 25
Бенфика и Моуриньо изхвърлиха Реал от топ 8, вратар класира португалците в последната секунда

Бенфика и Моуриньо изхвърлиха Реал от топ 8, вратар класира португалците в последната секунда

  • 29 яну 2026 | 00:05
  • 32029
  • 211
Барселона се измъкна от преизподнята и се класира за осминафиналите след зрелищен обрат

Барселона се измъкна от преизподнята и се класира за осминафиналите след зрелищен обрат

  • 28 яну 2026 | 23:13
  • 22579
  • 61
Ливърпул пак показа много по-привлекателно лице в ШЛ и завърши трети, но Слот има нови главоболия

Ливърпул пак показа много по-привлекателно лице в ШЛ и завърши трети, но Слот има нови главоболия

  • 28 яну 2026 | 23:53
  • 18388
  • 13
Интер надхитри Борусия с късни голове, но не избегна плейофите

Интер надхитри Борусия с късни голове, но не избегна плейофите

  • 28 яну 2026 | 23:53
  • 9380
  • 7
ПСЖ и Нюкасъл взаимно се изхвърлиха от топ 8

ПСЖ и Нюкасъл взаимно се изхвърлиха от топ 8

  • 28 яну 2026 | 23:53
  • 8120
  • 5