Слот: Страхотен резултат и добро представяне

Мениджърът на Ливърпул Арне Слот имаше поводи за радост след разгромната победа с 6:0 над Карабах в Шампионската лига. Този успех подпечата визите на мърсисайдци директно за 1/8-финалите.

"Страхотен резултат и добро представяне. Лошото е, че загубихме още един играч. Имаме много мускулни контузии. Правим двойна програма с много играчи, които не са свикнали с това", започна Слот.

Ливърпул пак показа много по-привлекателно лице в ШЛ и завърши трети, но Слот има нови главоболия

Той коментира и контузията на Джереми Фримпонг и дали това може да доведе до привличане на нов играч.

"Той ще отсъства за определен период от време. Ако имаш проблем и трябва да напуснеш терена по този начин, това обикновено ти казва всичко веднага. Нека изчакаме и видим какво ще покажат резултатите от прегледите", допълни нидерландецът.

"Нямахме лоши пет, шест или седем минути. Обикновено така се случва в другите ни мачове, но сега не. Водехме с 6:0 и те имаха една контраатака, но видях моите играчи да се връщат. Мисля, че съм казвал много пъти, че играчите се развиват и това е и заради тях. Те работят наистина усилено, за да могат да играят на всеки три дни. Извадих ги, за да им дам почивка преди Нюкасъл. Това е развитие и клубът знаеше това, когато направихме много промени през лятото", завърши специалистът.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages