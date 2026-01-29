Популярни
  Ливърпул
  2. Ливърпул
  Слот намекна, че Ливърпул може да погледне към трансферния пазар в следващите няколко дни

Слот намекна, че Ливърпул може да погледне към трансферния пазар в следващите няколко дни

  • 29 яну 2026 | 11:42
  • 318
  • 0

Мениджърът на Ливърпул Арне Слот намекна, че все пак е възможно на “Анфийлд” да погледнат към трансферния пазар в оставащите няколко дни до затварянето на прозореца, след като вчера мърсисайдци загубиха и Джереми Фримпонг. Късно снощи англичаните надделяха над Карабах с впечатляващото 6:0 като домакин и се класираха на трето място в основната фаза на Шампионската лига, като по този начин избегнаха допълнителния плейофен кръг. Нидерландецът не може да разчита още на Джовани Леони, който се контузи още в началото на кампанията и е аут до края на сезона, в подобна ситуация е още Конър Брадли, който също е с тежка травма, Джо Гомес, Ибрахима Конате също са аут, но трябва да се завърнат в близките седмици. Самият Слот се оплака още преди срещата, че разполага с малък състав и това може да се превърне в проблем до края на сезона.

Ливърпул пак показа много по-привлекателно лице в ШЛ и завърши трети, но Слот има нови главоболия
Ливърпул пак показа много по-привлекателно лице в ШЛ и завърши трети, но Слот има нови главоболия

“Ние като клуб винаги вземаме интелигентни решения. не гледаме само краткосрочно, но и дългосрочно. Ето защо привличаме млади играчи, които могат да се развиват. Ситуацията винаги зависи от това дали на пазара има налични играчи, които смятаме, че могат да ни помогнат. Ако има такива, дали можем да си ги позволим. И това трябва да бъде полезно в дългосрочен план, защото контузените също ще се завърнат в даден момент. Трябва да правим нещата умно и за близкото, и за по-далечното бъдеще. Сега ще видим как е Джереми. Може би няма да може да играе в събота, но ще видим за следващата седмица. Сега влизаме в график с един мач на седмица. Това обикновено означава по-малко травми, но няма сигурност в това,” заяви Слот след двубоя.

Снимки: Gettyimages

