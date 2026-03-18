  3. Хакими с рекорд при защитниците в ШЛ

Хакими с рекорд при защитниците в ШЛ

  • 18 март 2026 | 02:48
Ашраф Хакими стана първият защитник в историята на Шампионската лига, записал пет или повече асистенции в два различни сезона, твърди платформата Squawka. Мароканският нападател направи решителния пас при попадението на Брадли Баркола във вчерашния реванш между неговия Пари Сен Жермен и Челси от 1/8-финалите в турнира на богатите.

ПСЖ изнесе лекция на Челси в Лондон
ПСЖ изнесе лекция на Челси в Лондон

Това бе и само един от трите гола в срещата за победата с 3:0 на “Стамфорд Бридж”, класирала европейските клубни шампиони за 1/4-финалите в турнира на богатите и така Пари Сен Жермен продължава със защитата на трофея си.

Този сезон 27-годишният Хакими има 23 участия в срещи от всички турнири, и оформи обща сметка от 3 гола и 5 асистенции. Настоящият му договор с френския клуб е до 30 юни 2029 г. Според Transfermarkt към момента неговата цена се оценява на 80 млн евро.

