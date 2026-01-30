Родриго се извини за червения картон

Крилото на Реал Мадрид Родриго поднесе извиненията си за изгонването си в мача срещу Бенфика. Испанският гранд отстъпи на в Лисабон с 2:4 в последния кръг от основната фаза на Шампионската лига и не можа да се класира в топ 8.

В седмата минута на добавеното време Родриго получи два бързи жълти картона заради разправия с главния съдия Давиде Маса.

„Вчера малко се увлякох, оплаквайки се от бавенето на времето. Обикновено не постъпвам така“, написа бразилецът в профила си в социалната мрежа "X".

Ayer me dejé llevar por el momento al reclamar las pérdidas de tiempo. No es mi forma de hacer. Nunca había sido expulsado jugando con el Real Madrid y soy consciente de las consecuencias. Pido perdón a la afición, al club, a mis compañeros y al entrenador. Seguiremos unidos y… — Rodrygo Goes (@RodrygoGoes) January 29, 2026

„Никога преди не са ме гонили от терена като играч на Реал Мадрид и разбирам последствията. Поднасям извиненията си на феновете, клуба, съотборниците ми и треньора“, добави той.

„Ще останем единни и ще продължим да се борим за тази емблема и за трофея в Шампионска лига! “, завърши Родриго.