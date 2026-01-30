Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Реал Мадрид
  3. Родриго се извини за червения картон

Родриго се извини за червения картон

  • 30 яну 2026 | 02:44
  • 193
  • 0

Крилото на Реал Мадрид Родриго поднесе извиненията си за изгонването си в мача срещу Бенфика. Испанският гранд отстъпи на в Лисабон с 2:4 в последния кръг от основната фаза на Шампионската лига и не можа да се класира в топ 8.

В седмата минута на добавеното време Родриго получи два бързи жълти картона заради разправия с главния съдия Давиде Маса.

„Вчера малко се увлякох, оплаквайки се от бавенето на времето. Обикновено не постъпвам така“, написа бразилецът в профила си в социалната мрежа "X".

„Никога преди не са ме гонили от терена като играч на Реал Мадрид и разбирам последствията. Поднасям извиненията си на феновете, клуба, съотборниците ми и треньора“, добави той.

„Ще останем единни и ще продължим да се борим за тази емблема и за трофея в Шампионска лига! “, завърши Родриго.

