Интер преговаря с Ал-Итихад за французин

От Интер водят преговори с Ал-Итихад за привличането на дясното крило Муса Диаби, съобщават Фабрицио Романо и Джанлука Ди Марцио.

Идеята на „нерадзурите“ е да привлекат бившия френски национал под наем до края на сезона с опция за закупуване в размер на 35 млн. евро. Самият Диаби вече е приел предложението на Интер, тъй като отново иска да се подвизава в едно от водещите първенства в Европа след престоите си в Пари Сен Жермен, Байер (Леверкузен) и Астън Вила. Въпреки това саудитският шампион засега се съпротивлява да се раздели с 26-годишния играч, за когото плати на бирмингамци 60 млн. евро през лятото на 2024-та.

🚨⚫️🔵 Inter are in talks to sign Moussa Diaby from Al Ittihad.



Surprise deal with talks ongoing, understand it’s a loan with buy option clause around €35m.



Diaby already said yes to Inter, deal depends on Al Ittihad. pic.twitter.com/x3EKm3SG3K — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 28, 2026

Ако миланският гранд все пак успее да привлече Диаби, той ще бъде заместник на контузения Дензъл Дъмфрис, особено предвид възможността Луиш Енрике да бъде продаден. Също така французинът, който има 3 гола и 11 асистенции в общо 24 мача през сезона, не е алтернатива на Иван Перишич от ПСВ Айндховен, когото Интер също иска да привлече през следващите дни.

Следвай ни:

Снимки: Imago