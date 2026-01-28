Интер преговаря с Ал-Итихад за французин

От Интер водят преговори с Ал-Итихад за привличането на дясното крило Муса Диаби, съобщават Фабрицио Романо и Джанлука Ди Марцио.
Идеята на „нерадзурите“ е да привлекат бившия френски национал под наем до края на сезона с опция за закупуване в размер на 35 млн. евро. Самият Диаби вече е приел предложението на Интер, тъй като отново иска да се подвизава в едно от водещите първенства в Европа след престоите си в Пари Сен Жермен, Байер (Леверкузен) и Астън Вила. Въпреки това саудитският шампион засега се съпротивлява да се раздели с 26-годишния играч, за когото плати на бирмингамци 60 млн. евро през лятото на 2024-та.
Ако миланският гранд все пак успее да привлече Диаби, той ще бъде заместник на контузения Дензъл Дъмфрис, особено предвид възможността Луиш Енрике да бъде продаден. Също така французинът, който има 3 гола и 11 асистенции в общо 24 мача през сезона, не е алтернатива на Иван Перишич от ПСВ Айндховен, когото Интер също иска да привлече през следващите дни.
Снимки: Imago