Кристиан Киву: Постигнахме това, което заслужавахме

Треньорът на Интер Кристиан Киву поздрави своите играчи за представянето им в последния мач от груповата фаза на Шампионската лига, спечелен с 2:0 като гост срещу Борусия (Дортмунд). Въпреки успеха в Германия, „нерадзурите“ не успяха да влязат в топ 8 и съответно да се класират директно за осминафиналите, така че ще играят в плейофите. Той прие това философски и заяви, че отборът е постигнал това, което е заслужавал.

„Постигнахме това, което заслужавахме! Нека се фокусираме върху това, което направихме, а не върху това, което не успяхме. Изобщо не беше лесно срещу този отбор и тази публика, която дава много енергия. Играхме сериозен и зрял футбол", започна Киву.

Интер надхитри Борусия с късни голове, но не избегна плейофите

"Можехме да бъдем по-ефективни през първото полувреме в ситуациите, които създадохме, атакувайки защитната линия, но платихме цената на лека повърхностност. Въпреки това, работим много и напредъкът ни през последните два месеца е експоненциален. Този резултат може да ни даде много увереност и самочувствие“, допълни румънецът.

Той избегна да говори за евентуален сблъсък с бившия си треньор Жозе Моуриньо на плейофите.

„Мисля само за мача с Давиде Никола (б.р. треньора на Кремонезе) в неделя. Това ще бъде най-важният мач за сезона, защото ще спим тук (б.р. в Лисабон). Утре ще пътуваме обратно и ще тренираме. Винаги следващият мач е най-важният“, каза специалистът.

Относно голмайстора на първия гол, Федерико Димарко, румънецът отбеляза: „Много сме доволни от сезона, който той прави, от манталитета, който притежава, и от желанието му да бъде решаващ. Слава Богу, винаги е имал качества. Днес имаме зрял играч, който помага много. Много сме щастливи от представянето му“.

Накрая той поздрави целия си отбор за постиженията през този сезон.

„Заслугата е на тези момчета, на способността им да разбират нашите изисквания. Смирението е ключовата дума за тази група. Има 25 играчи, които правят всичко възможно да бъдат главни герои, защото знаят, че могат да се редуват между това да изпъкват и да помагат на отбора. Искам да подчертая представянето на Ян Зомер, Луис Енрике, както и това на Анди Диуф, който имаше търпението да разбере къде е попаднал, колко трудно е да носиш фланелката на Интер и какви са очакванията, защото това е клуб със силна репутация. Днес той влезе с правилния дух и така се отпусна. Трябва да продължи така; всички трябва да продължим така, защото достигнахме важно ниво на зрялост, при което поставяме работата на първо място. Винаги проявяваме смирение, независимо от противника, можеш да спечелиш или да загубиш, но никога не трябва да губим отношението и манталитета си“.

Снимки: Gettyimages