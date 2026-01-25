Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Левски и Славия с интересни проверки - какво се случи по турските терени в днешния ден
  1. Sportal.bg
  2. Левски
  3. Веласкес: Гордея се, че съм треньор на тези играчи

Веласкес: Гордея се, че съм треньор на тези играчи

  • 25 яну 2026 | 17:12
  • 3683
  • 3

Наставникът на Левски Хулио Веласкес бе доволен от показаното от тима при победата с 2:1 над словашкия Тренчин. Испанецът е на мнение, че свършената работа по време на лагера в Турция е много добра и е горд от влагането на играчите му.

“Видях доста интересни неща. Доста ясни идеи показахме в атака и защита. Мачът бе доста отворен. Много ми харесаха ситуациите, когато трябваше да преодоляваме първата линия на съперника и решенията, които взимахме. Отговорихме добре на гола, който получихме в началото. Създадохме доста положения. Съдията вдигна доста съмнителни засади, но и може би трябваше да вкараме повече. Отношението и влагането бе невероятно. Много сме доволни от свършената работа. Дойдохме в добра кондиция, но и доста неща подобрихме", започна испанецът.

Левски завърши лагера със силна игра и победа, Око-Флекс блести
Левски завърши лагера със силна игра и победа, Око-Флекс блести

"Сангаре чувства лек проблеми и решихме да му дадем почивка, че да излекува тази болка. Ако трябва да претеглим нещата, той натрупа достатъчно в другите контроли. Момчетата се разбират много добре помежду си и за нас е важно да сме готови за определени ротации. Аз съм горд да съм треньор на тези момчета. Око-Флекс се адаптира добре. Доста динамичен играч и се чувства добре на различни позиции. Загуба на време е да коментирам играчи, които не са тук”, каза още Веласкес.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Как Лудогорец може да продължи напред след мача с Ница

Как Лудогорец може да продължи напред след мача с Ница

  • 25 яну 2026 | 13:22
  • 9443
  • 12
Брахими става основен кандидат за титуляр в дясната зона на ЦСКА

Брахими става основен кандидат за титуляр в дясната зона на ЦСКА

  • 25 яну 2026 | 13:14
  • 2545
  • 1
Добри новини за "диаманта" на Славия

Добри новини за "диаманта" на Славия

  • 25 яну 2026 | 11:37
  • 3939
  • 2
Балкан привлече крило

Балкан привлече крило

  • 25 яну 2026 | 11:01
  • 960
  • 0
Спартак (Варна) използва млад вратар в контролата срещу Дунав

Спартак (Варна) използва млад вратар в контролата срещу Дунав

  • 25 яну 2026 | 10:32
  • 1182
  • 0
Левски предлага играчи и пари на Локо за Переа, ето каква е “синята” оферта

Левски предлага играчи и пари на Локо за Переа, ето каква е “синята” оферта

  • 25 яну 2026 | 10:27
  • 47397
  • 95
Виж всички

Водещи Новини

Левски завърши лагера със силна игра и победа, Око-Флекс блести

Левски завърши лагера със силна игра и победа, Око-Флекс блести

  • 25 яну 2026 | 16:49
  • 31936
  • 88
Родните отбори в Турция - обзор с пратениците ни в Анталия

Родните отбори в Турция - обзор с пратениците ни в Анталия

  • 25 яну 2026 | 17:53
  • 24275
  • 11
Барселона 0:0 Овиедо, каталунците са неузнаваеми

Барселона 0:0 Овиедо, каталунците са неузнаваеми

  • 25 яну 2026 | 17:15
  • 4111
  • 3
Възходът на Челси след треньорската рокада продължи с успех над Кристъл Палас и място в топ 4

Възходът на Челси след треньорската рокада продължи с успех над Кристъл Палас и място в топ 4

  • 25 яну 2026 | 17:58
  • 8569
  • 8
Съставите на Арсенал и Ман Юнайтед, Жезус ще води атаката на лондончани

Съставите на Арсенал и Ман Юнайтед, Жезус ще води атаката на лондончани

  • 25 яну 2026 | 17:33
  • 1521
  • 1