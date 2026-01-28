Руан Секо и Тисера бележат за Лудогорец II

Бразилският нападател Руан Секо отбеляза гол за Лудогорец II срещу Миньор (Перник) в контролен мач, игран на клубната база в Разград. Това бе първи двубой за голаджията със зеления екип, след като преди три седмици се завърна при "орлите" като преотстъпен от Ботафого.

Домакините спечелиха с 3:1, като останалите две попадения бяха дело на завърналия се от Аржентина нападател Матиас Тисера.

До началото на пролетния дял в първенството на Втора Лига дубълът на Лудогорец ще изиграе още две контроли - на 31 януари срещу Академик (Свищов) и на 4 февруари - срещу Янтра.