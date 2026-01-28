Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Челси
  3. Стърлинг и Челси официално се разделиха

Стърлинг и Челси официално се разделиха

  • 28 яну 2026 | 18:55
  • 4645
  • 2

Рахийм Стърлинг вече официално не е играч на Челси, след като договорът му с лондончани е бил прекратен по взаимно съгласие, обявиха от "Стамфорд Бридж". "Сините" привлякоха крилото от Манчестър Сити през лятото на 2022 година, като за целия си престой в клуба той изигра общо 81 мача за Челси, в които отбеляза и 19 гола. През 2024/25 бе преотстъпен на Арсенал до края на сезона. След завръщането си през юни 2025 той така и не игра повече за "сините от Лондон", като бе изваден от първия отбор и тренираше сам. Последният му мач за тима бе през май 2024-та.

31-годишният кадър на Ливърпул бе с най-високата заплата на "Стамфорд Бридж", като получаваше по 325 000 паунда седмично. Контрактът му изтичаше след 18 месеца. Сега той може да се присъедини към друг клуб като свободен агент, като това може да се случи и след затварянето на трансферния прозорец.

Твърдеше, че лондонските Фулъм, Уест Хам и Кристъл Палас проявяват интерес към него. Наполи също е свързван с бившия английски национал.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

ФИФА отчете рекорден брой международни трансфери през 2025 година

ФИФА отчете рекорден брой международни трансфери през 2025 година

  • 28 яну 2026 | 19:36
  • 243
  • 0
Бивш испански национал, минал през Ливърпул и Ман Сити, е фаворит за треньор на Айнтрахт

Бивш испански национал, минал през Ливърпул и Ман Сити, е фаворит за треньор на Айнтрахт

  • 28 яну 2026 | 19:31
  • 813
  • 0
Ювентус отново се опитва да си върне Коло Муани

Ювентус отново се опитва да си върне Коло Муани

  • 28 яну 2026 | 18:54
  • 1159
  • 0
Нов удар за Борусия (Дортмунд) часове преди решителния мач с Интер

Нов удар за Борусия (Дортмунд) часове преди решителния мач с Интер

  • 28 яну 2026 | 18:27
  • 1307
  • 0
Ла Лига предлага 50 евро на всеки, докладвал заведения, в които се излъчват нелегално мачове

Ла Лига предлага 50 евро на всеки, докладвал заведения, в които се излъчват нелегално мачове

  • 28 яну 2026 | 18:24
  • 834
  • 0
Интер преговаря с Ал-Итихад за французин

Интер преговаря с Ал-Итихад за французин

  • 28 яну 2026 | 18:18
  • 2788
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски загря за Суперкупата с три гола във вратата на тим от Втора лига

Левски загря за Суперкупата с три гола във вратата на тим от Втора лига

  • 28 яну 2026 | 16:54
  • 54923
  • 149
ЦСКА 1948 не се даде на лидера в Босна и Херцеговина

ЦСКА 1948 не се даде на лидера в Босна и Херцеговина

  • 28 яну 2026 | 17:45
  • 15301
  • 3
Веласкес: Предстои мач, в който трябва да спечелим важен трофей за институцията, която представляваме

Веласкес: Предстои мач, в който трябва да спечелим важен трофей за институцията, която представляваме

  • 28 яну 2026 | 17:30
  • 6666
  • 9
Гледайте на живо решителните сблъсъци от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо решителните сблъсъци от Шампионската лига тук!

  • 28 яну 2026 | 06:45
  • 160664
  • 44
Красив гол на Тодор Неделев донесе успех на Ботев (Пловдив) срещу Спартак (Варна)

Красив гол на Тодор Неделев донесе успех на Ботев (Пловдив) срещу Спартак (Варна)

  • 28 яну 2026 | 15:57
  • 17487
  • 13
Синер си уреди мечтан дуел с Джокович

Синер си уреди мечтан дуел с Джокович

  • 28 яну 2026 | 13:39
  • 11934
  • 12