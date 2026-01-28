Стърлинг и Челси официално се разделиха

Рахийм Стърлинг вече официално не е играч на Челси, след като договорът му с лондончани е бил прекратен по взаимно съгласие, обявиха от "Стамфорд Бридж". "Сините" привлякоха крилото от Манчестър Сити през лятото на 2022 година, като за целия си престой в клуба той изигра общо 81 мача за Челси, в които отбеляза и 19 гола. През 2024/25 бе преотстъпен на Арсенал до края на сезона. След завръщането си през юни 2025 той така и не игра повече за "сините от Лондон", като бе изваден от първия отбор и тренираше сам. Последният му мач за тима бе през май 2024-та.

31-годишният кадър на Ливърпул бе с най-високата заплата на "Стамфорд Бридж", като получаваше по 325 000 паунда седмично. Контрактът му изтичаше след 18 месеца. Сега той може да се присъедини към друг клуб като свободен агент, като това може да се случи и след затварянето на трансферния прозорец.

Твърдеше, че лондонските Фулъм, Уест Хам и Кристъл Палас проявяват интерес към него. Наполи също е свързван с бившия английски национал.

Raheem Sterling has today departed Chelsea FC by mutual agreement. — Chelsea FC (@ChelseaFC) January 28, 2026

Снимки: Imago