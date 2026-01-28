Новият мениджър на Челси за напускане на Палмър: Това дойде от нищото

Мениджърът на Челси Лиъм Росиниър заяви, че няма смисъл да се обсъждат „нереалистични“ информации, че Коул Палмър иска да се присъедини към Манчестър Юнайтед. В медиите се появиха съобщение, че 23-годишният футболист не се чувства достатучно добре в Лондон и иска да носи екипа на клуба, който е подкрепял като дете, докато се бори с най-трудния си период в Западен Лондон.

Манчестър Юнайтед може да замени Бруно Фернандеш с Коул Палмър

„Толкова е нереалистично. Това дойде от нищото. Няма никаква истина. Няма причина да водим този разговор. Коул е много щастлив. Водих многобройни разговори с него. Опиваме се да направим този отбор по-добър, мислим как той може да се подобри и как аз мога да му помогна. Той обича да е тук и иска да бъде играч на Челси. Не можеш да спреш спекулациите, но някои са толкова далеч от истината. Няма смисъл да водим дискусия за това“, заяви Росиниър на пресконференция.

Палмър пътува с отбора до Италия преди решаващия им мач от Шампионската лига с Наполи в сряда, след като не беше в състава при победата с 3:1 над Кристъл Палас в неделя. Росиниър спечели четири от петте си мача, откакто пое лондончани, давайки отговор на критиците, които твърдяха, че е твърде неопитен да замени Енцо Мареска. Въпреки добрите резултати, той многократно се сблъскваше с въпроси относно бъдещето на определени играчи, главно на Палмър, за когото беше разпитван в Неапол.



„Не съм изненадан от момента. Идва нов мениджър и изведнъж хората са обезпокоени. Това не е вярно. Коул е тук, той е много щастлив и нямам търпение да го видя отново на терена“, заяви треньорът.

Челси призова феновете да бъдат „изключително внимателни“ в Неапол след вчерашните инциденти

Има и съобщения, че Рахим Стърлинг може да си тръгне до края на трансферния пазар, повече от 18 месеца след последния му мач за клуба. „Рахим е играч, към когото изпитвам огромно уважение. Огромно уважение към него като личност и към това, което е постигнал във футбола. Сега не е подходящият момент да говорим за неговата ситуация“, заяви наставникът на "сините".

Челси търси начин да се отърве от Стърлинг

Челси се нуждае от победа срещу тима на бившия си мениджър Антонио Конте. „Това е много силен отбор. Мисля, че е жалко относно последните мачове, които изиграха. Резултатите не отразяват представянето, което тимът на Антонио показа. Знаем, че ще бъде много труден мач в много специална атмосфера. Това изобщо не променя плановете ми, защото се готвих за много труден мач“, завърши Росиниър.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages