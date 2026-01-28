Популярни
Челси призова феновете да бъдат „изключително внимателни“ в Неапол след вчерашните инциденти

  • 28 яну 2026 | 09:46
  • 1183
  • 1
Челси предупреди феновете да бъдат „изключително внимателни“ в Неапол, след като двама фенове бяха прегледани в болница преди мача от Шампионската лига в италианския град. Наполи и Челси се срещат на стадион „Диего Армандо Марадона“ в сряда вечер в последния кръг от груповата фаза на турнира. „Клубът е уведомен за инцидент, който се е случил във вторник вечерта в Неапол“, публикува Челси съобщение в социалните мрежи.

„Двама фенове са настанени в болница с наранявания, които не са животозастрашаващи. Клубът би искал да напомни на всички привърженици да бъдат изключително внимателни, докато са в града, и да вземат предвид съветите, дадени им преди този мач“, допълват още от английския тим. Челси се надява да си осигури място в челната осмица в груповата фаза на Шампионската лига, което би им осигурило място на осминафиналите и би им помогнало да избегнат участие в плейофния кръг следващия месец, пише ДПА. 

Снимки: Gettyimages

