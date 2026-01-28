Популярни
  Фиорентина се опитват да вземат играч на Челси в опит да се подсилят в борбата за оцеляване

Фиорентина се опитват да вземат играч на Челси в опит да се подсилят в борбата за оцеляване

  • 28 яну 2026 | 12:12
  • 352
  • 0
Фиорентина се опитват да вземат играч на Челси в опит да се подсилят в борбата за оцеляване

Ръководството на Фиорентина е започнало опити да привлече централния бранител на Челси Аксел Дисаси, съобщава “Скай Спортс”. Французинът поднови тренировки с първия отбор на “сините”, след като бе част от футболистите, които предишният мениджър на тима Енцо Мареска бе отстранил. Въпреки това той не влиза в сметките на лондончани като основна единица и по-скоро би бил използван в някакви извънредни обстоятелства и само ако бъде необходимо. На “Стамфорд Бридж” се опитват да привлекат и нов френски защитник в лицето на Жереми Жаке от Рен. Дисаси пристигна в Челси срещу 38 милиона паунда през 2023 година, но така и не успя да се наложи в първия тим. През втората половина на миналата кампания той бе пратен под наем в Астън Вила.

Обрат на "Артемио Франки" прати Комо на 1/4-финал за Купата на Италия
Обрат на "Артемио Франки" прати Комо на 1/4-финал за Купата на Италия

От Фиорентина се надяват да привлекат Дисаси под наем и по този начин да стабилизират представянето на тима в отбрана. “Виолетовите” правят изключително слаба кампания до момента и се намират в зоната на изпадащите с едва 17 спечелени точки от 22 двубоя, а головата разлика на тима е -10 при допуснати цели 34 попадения. Само три отбора в Серия А са допуснали повече голове от отбора от Флоренция и това са двата под тях в класирането - Пиза и Верона, както и Торино.

Стана ясно кой ще наследи ролята на президент във Фиорентина
Стана ясно кой ще наследи ролята на президент във Фиорентина
Снимки: Gettyimages

