Конте направи забележка на Спалети и отговори на нападката на бивш свой играч

Наставникът на Наполи Антонио Конте направи забележка на колегата си начело на Ювентус Лучано Спалети заради негово изказване след победата на “Старата госпожа” с 3:0 над италианския шампион. Той също така отговори на бившия си нападател в Челси Диего Коща, според когото треньорът е “много кисел човек, защото вероятно не прави секс вкъщи”.

“Това беше много подвеждащ резултат, въобще не ни доминираха. Това, че Спалети ни е нарекъл “бившите шампиони”? Честно казано, след мачовете предпочитам да се изключвам и да не обръщам внимание на думите на другите треньори. Ако е казал нещо подобно, това е жалко, най-вече защото все още носим Скудетото на гърдите си и трябва да получаваме уважение. Така че аз никога не бих казал подобно нещо. Спалети е много добър треньор, но трябва да е внимателен, когато говори. Желая му успех. Диего Коща? Не си хабя енергията в четене на нечии изказвания. Много добре знам, че във футбола има както интелигентни хора, така и по-глупави. Той игра при мен една година и заедно триумфирахме. След това той искаше да си тръгне три пъти в рамките на един сезон”, коментира Конте на пресконференцията си преди утрешния мач с Челси.

Той също така обсъди именно предстоящия ключов сблъсък пред “Скай Спорт”. “Ще бъде прекрасна вечер, защото става въпрос за Шампионската лига. Ще бъде красив и вълнуващ мач срещу Челси - отбор, който имах възможността да водя две години. Познавам този клуб и неговите идеи. Ние пък ще бъдем с нужните желание и решителност. Знаем, че ще играем на живот или смърт. Познаваме силните страни на нашите опоненти, като трябва да ги уважаваме, но същевременно искаме да продължим нашия път, знаейки, че постигаме нещо важно. Утре ще трябва да дадем всичко и да си тръгнем от стадиона с високо вдигнати глави, пък ще видим резултата и дали ще се класираме за плейофите.

Винаги трябва да бъдем оптимисти и да гледаме най-добрия възможен сценарий. Никой от нас не мисли за отпадане от ШЛ, нито ни липсва желание да продължим напред в турнира. С предстоящия мач ще сме изиграли осем срещи, като в последната имаме шанс за място в плейофите. Искаме да продължим напред, защото това би било престижно. Утре стадионът ще бъде пълен, като феновете трябва да усетят какво е да играеш на “Марадона”. Ще трябва да преодолеем много високо препятствие в лицето на Челси. Ние обаче посрещаме тези ситуации с малък състав. Ако първенството беше започнало сега, според мен всички щяха да поставят Наполи между осмо и десето място. Искаме да поднесем изненада, както направихме със Суперкупата на Италия, но в дългосрочен план си платихме за ситуацията с контузиите”, заяви треньорът на неаполитанците.

