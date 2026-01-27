Ковач призна за кадровите проблеми на Дортмунд, но вярва в успеха срещу Интер

Наставникът на Борусия (Дортмунд) Нико Ковач говори пред медиите преди утрешния решителен мач у дома срещу Интер от последния 8-и кръг на основната фаза на Шампионската лига. Германският тим е 16-ти във временното класиране и все още не е осигурил място в елиминационната фаза, за което трябва да завърши сред първите 24. Интер пък е 14-и, само с точка повече, като поне е сигурен за място минимум на плейофите.

„Качеството на Шампионската лига е безспорно изключително високо. Интер е отбор от много високо ниво, финалист в Шампионската лига два пъти през последните години. Това е модерен, динамичен отбор с много бърза игра в преход. Трябва да намерим правилния баланс: да не бъдем наивни, да се защитаваме добре, но и да играем напред. Има толкова много възможни резултати и комбинации, че не мисля за това. Концентриран съм върху мача. Искаме да спечелим, а после ще видим какво ще се случи“, започна Ковач.

Треньорът на Борусия потвърди, че Марсел Забитцер и Никлас Зюле няма да са на линия за двубоя, като се спря и на другите проблеми в тима: „Те няма да могат да играят. Освен това Салих Озкан не е регистриран. Даниел Свенсон е наказан. Утре ще бъдем осакатени по отношение на броя на играчите, но ще имаме добър отбор. Тъжен съм, че Аарон Анселмино напусна, но все още имаме достатъчно централни защитници. Той е страхотен човек и фантастичен играч. Той се адаптира веднага и намери своето място в този отбор. Това, което видяхте вчера, беше много емоционално, не само за него, но и за всички нас. Беше много тъжен момент, но за съжаление така стоят нещата във футбола.

Рами Бенсебаини може да играе отляво. Емре Джан се възстанови. Разбира се, липсва ни Ники (б.ред. – Зюле), но нямам проблем да разчитам на Филипо Мане".

„Този стадион има специална магия, огромна енергия. Ако успеем да спечелим публиката на наша страна, тогава много неща стават възможни тук, дори срещу съперник от такова ниво“, каза още наставникът на Дортмунд.

