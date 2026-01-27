Сериозен удар по надеждите на Борусия (Дортмунд) за класиране напред в ШЛ

Борусия Дортмунд тренира без защитника Никлас Зюле и халфа Марсел Забитцер преди решаващото си домакинство срещу Интер от основната фаза на Шампионската лига в сряда вечер. Зюле се бори с проблеми с гърба, а Забицер има болки в прасеца. Тимът от Дортмунд е 16-ти във временното класиране и все още не е осигурил място в елиминационната фаза, за което трябва да завърши сред първите 24.

Но Борусия също така има математически шанс да се класира директно за осминафиналите. За тази цел германският отбор трябва да спечели срещу Интер и няколко резултати от други мачове трябва да са благоприятни. Миналогодишният финалист в турнира Интер има точка повече от Борусия Дортмунд, като заема 14-та позиция, осигури си място в плейофите, но също има шанс да премине директно към осминафиналите. В последния кръг от основната фаза на Шампионската лига всички 18 мача ще се играят по едно и също време.