  Борусия (Дортмунд)
  2. Борусия (Дортмунд)
Сериозен удар по надеждите на Борусия (Дортмунд) за класиране напред в ШЛ

  27 яну 2026 | 15:38
Борусия Дортмунд тренира без защитника Никлас Зюле и халфа Марсел Забитцер преди решаващото си домакинство срещу Интер от основната фаза на Шампионската лига в сряда вечер. Зюле се бори с проблеми с гърба, а Забицер има болки в прасеца. Тимът от Дортмунд е 16-ти във временното класиране и все още не е осигурил място в елиминационната фаза, за което трябва да завърши сред първите 24.

Борусия (Дортмунд) се възползва максимално от гафа на Байерн и намали разликата с баварците
Борусия (Дортмунд) се възползва максимално от гафа на Байерн и намали разликата с баварците

Но Борусия също така има математически шанс да се класира директно за осминафиналите. За тази цел германският отбор трябва да спечели срещу Интер и няколко резултати от други мачове трябва да са благоприятни. Миналогодишният финалист в турнира Интер има точка повече от Борусия Дортмунд, като заема 14-та позиция, осигури си място в плейофите, но също има шанс да премине директно към осминафиналите. В последния кръг от основната фаза на Шампионската лига всички 18 мача ще се играят по едно и също време.

