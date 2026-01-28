Фермин Лопес ще поднови договора си с Барселона

Барселона постигна споразумение за подновяване на договора на Фермин Лопес. Настоящият контракт на испанския полузащитник, който изтича през 2029 г., ще бъде удължен с още две години, тоест до 2031 г., и включва подобрение на заплатата, съобщи вестник "Marca". Подписването на новия договор с каталунския клуб се очаква да се случи още тази седмица. По този начин ръководството на Барселона иска да възнагради представянето на Фермин през настоящия сезон, както и да отблъсне евентуални заинтересовани „акули“.

Припомняме, че по време на последния трансферен прозорец Челси прояви интерес към Фермин, като дори представи неофициална оферта от 40 милиона евро. Но спортният директор на каталунците, Деко, счете офертата за недостатъчна и не отстъпи.

Това е третият път само за две години и половина, в който Барселона подобрява договорните условия на Фермин. Възпитаник на каталунския клуб, той се присъедини към първия отбор през сезон 2023/24, а през август 2023 г. удължи договора си до 2027 г. Малко след това, през октомври 2024 г., подписа нов договор до 2029 г., който сега ще бъде удължен с още два сезона, тоест до 2031 г.

Снимки: Gettyimages