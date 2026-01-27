Популярни
  Барселона
  2. Барселона
  Флик: Искаме да се класираме в топ 8, така че нямаме никакви оправдания

Треньорът на Барселона Ханзи Флик увери, че неговият тим ще направи всичко възможно, за да се класира сред първите осем отбора в Шампионската лига, за да избегне допълнителния плейофен кръг през февруари. В момента каталунците се намират на деветото място в класирането и утре ще приемат Копенхаген, но съдбата им не зависи изцяло от представянето на тима, а и от резултати на други тимове.

“Уважаваме Копенхаген, но в същото време сме уверени. Те също трябва да спечелят двубоя, ако искат да продължат, така че посланието към футболистите е, че трябва да покажем най-доброто, на което сме способни. Искаме да се класираме сред първите осем отбора, това е целта ни. Предстои ни труден мач, но ние сме фокусирани върху собствената ни игра, нетърпеливи сме за сблъсъка утре. Никакви оправдания. Вярваме в стила си, в играта си, а това е Шампионската лига, така че трябва да достигнем най-високото ниво. В същото време трябва да действаме стъпка по стъпка, първо, да запазим чиста мрежа, а след това всичко останало. Харесвам този нов формат в турнира,” започна Флик.

След това германецът отново увери, че неговият тим има качествата и може да се справи и в отсъствието на Педри, който получи травма и ще е аут за около месец. Бившият наставник на Байерн (Мюнхен) увери, че има варианти пред себе си, а в същото време зарадва феновете с новината, че Феран Торес, който лекуваше травма, подновил тренировки.

“Имаме добър колектив, включително резервите. Трябва да играем като отбор и да покажем амбицията си, това искам да видя. Във всеки двубой имаме 11 титуляри и още петима могат да влязат и да завършат мача. Важно е всички тези хора да показват, че могат да се справят на едно и също ниво. Смятам, че миналото доказва добре, че се справяме. Доволен съм и смятам, че моят отбор е в добър момент. Вчера Феран Торес направи необходимите тестове и вече тренира с отбора. Готов е за утре. Доволен съм, че се възстанови толкова бързо. Фермин Лопес също е страхотен играч, клубът се е справил отлично с развитието му. Той е много добър с топката в крака и е чудесно, че школата може да доставя такива футболисти,” заяви Флик.

