Лапорта бърза да бъде преизбран начело на Барселона - насрочи вота в първия възможен ден

Предстоящите избори за президент на Барселона ще се проведа на 15 март, реши Управителен съвет наклуба. Изборният процес ще се проведе на стадион „Спотифай Камп Ноу“ и ще е в уикенда, в който тимът трябва да посрещне Севиля в мач от Ла Лига. Клубът традиционно организира избори в ден, когато има двубой, за да осигури възможно най-висока избирателна активност.

Към днешна дата има четирима предварителни кандидати. От една страна са настоящият президент Жоан Лапорта и Виктор Фонт, които се състезаваха и на последните избори през 2021 г. Към тях се присъединяват още двама: Чави Вилажоана, който също беше кандидат в предишните избори и член на борда по времето на Бартомеу, и Марк Сирия, който наскоро обяви намерението си да се кандидатира.

15 март беше най-ранната дата за изборите, а крайната беше 30 юни. Това показва, че действащият президент Жоан Лапорта, който мечтае да бъде преизбран, бърза да се яви с надеждата, че ще спечели.

Преди самите избори Лапорта трябва да подаде оставка на 21 февруари, за да започне кампанията си. Вместо него в ролята на временен президент ще застане неговият заместник Рафа Юсте. Интересното е, че дори на 15 март да бъде преизбран, Лапорта ще може да започне новия си 5-годишен мандат чак през лятото, а дотогава начело ще се води Юсте.

За настоящия шеф моментът изглежда изключително подходящ. Ситуацията в клуба е позитивна – отборът вече спечели един трофей, а очакванията са през март да продължава борбата на всички фронтове. В Ла Лига каталунците са лидери и се надяват да запазят позицията си. В Шампионската лига се очаква тимът да е преодолял груповата фаза и да играе в елиминациите, докато в турнира за Купата на краля е възможно да е достигнал финала.

Съществуват и други фактори, които допринасят за благоприятния за Лапорта момент. В близко бъдеще „Спотифай Камп Ноу“ ще навлезе в нов етап от реконструкцията си, като капацитетът му ще бъде увеличен до около 62 000 зрители – добра новина за президента. Освен това не се очакват съществени развития по отворените съдебни дела, в които е замесен президентът.

Очаква се разследването по „случая Негреира“ да наближи своя край след предстоящите показания на Жоан Гаспар и Елена Форт следващия вторник. Също така не се предвиждат новини по исковете срещу президента за предполагаеми измами. Всичко това подсказва, че моментът за провеждане на избори е стратегически избран от Лапорта.