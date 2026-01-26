Четиримата, с които Барселона гледа към бъдещето

Прочутата академия на Барселона „Ла Масия“ работи на пълни обороти, а най-яркото доказателство за това са многобройните юноши, които съставляват гръбнака на първия отбор. Въпреки това не всеки успява да направи големия скок към върха и много играчи търсят развитие извън клуба поради силната конкуренция за игрово време. Примерите са много, като последният е Дро Фернандес, който избра да отиде в Пари Сен Жермен, а скоро се очаква и официалното преминаване на Андрес Куенка в Комо, отбелязва “Ас”.

Клубът не само произвежда и изнася таланти, но и активно ги привлича от чужбина. Доказателство за тази стратегия е фактът, че Барселона е напът да финализира едновременно четири трансфера с поглед към бъдещето: на Хамза Абделкарим, централен нападател от Ал-Ахли; Аджай Таварес, крило от Норич; Ювенсли Онстейн, централен защитник от Генк; и Патрисио Пасифико, бранител от уругвайския Дефенсор Спортинг.

Повечето от тях ще се присъединят към дублиращия отбор Барса Атлетик, воден от Жулиано Белети, който е чак в четвърта дивизия. В клуба обаче се надяват, че с правилното развитие те ще могат да бъдат полезни и за първия състав в бъдеще. Става дума за играчи на възраст под 20 години: Абделкарим и Онстейн са на 18, Патрисио Пасифико е на 19, а най-младият от всички е Таварес, който е само на 16. Стратегията на Барселона е ясна – да открива подобни таланти, да ги привлича на сравнително ниска цена и да ги доразвива, за да стигнат до първия отбор или да бъдат продадени с печалба.

Хамза Абделкарим

Египтянинът Абделкарим е типичен централен нападател, който е направил силно впечатление на скаутите на Барселона по време на Световното първенство до 17 години в Катар. Очаква се той да пристигне под наем до края на сезона. „Блаугранас“ ще разполагат с опция за закупуване на стойност около 3 милиона евро, която с бонусите може да достигне 5 милиона. Клубът обаче ще трябва да вземе решение дали да активира клаузата до първата седмица на идния юни.

Аджай Таварес

Друг трансфер, който е много близо до финализиране, е този на Аджай Таварес от Норич. 16-годишният английски талант е следен от много други клубове, но Барселона е успял да ги изпревари, представяйки му убедителен план за кариерно развитие. Таварес е технично крило, национал на Англия до 17 години, който играе предимно по левия фланг, но може да се изявява и като централен нападател.

Ювенсли Онстейн

Ювенсли Онстейн притежава профил, търсен от много клубове. Той е централен защитник с ляв крак, който играе за втория отбор на Генк. Смятан е за изключително перспективен и също е национал на страната си. 18-годишният футболист е част от националния отбор на Нидерландия до 17 години. Определят го като модерен защитник с отлични физически данни (висок е 1,88 м), бързина и добро боравене с топката. Към него интерес е проявявал и Милан. Очаква се той да заеме мястото на напускащия в посока Италия Андрес Куенка.

Патрисио Пасифико

Четвъртото ново попълнение, чийто трансфер е в напреднала фаза, е Патрисио Пасифико от Дефенсор Спортинг. Първоначално той също ще пристигне под наем срещу 1,8 млн. евро с опция за откупуване, която при определени условия може да стане задължителна. Пасифико е универсален играч, който може да действа както като централен, така и като ляв краен защитник. Той притежава мощна физика, съчетана с добра техника.