  1. Sportal.bg
  2. Барселона
Педри аут за месец, потвърдиха от Барселона

  • 22 яну 2026 | 16:33
Полузащитникът на Барселона Педри ще отсъства поне месец от терените, потвърдиха официално от клуба днес. Вчера испанският национал бе титуляр за каталунците при успеха над Спарта (Прага) с 4:2, но бе заменен след час игра и видимо накуцвайки. Първоначалните информации в местната преса гласяха, че халфът е скъсал мускул, но от “Камп Ноу” поясняват, че травмата на играча е в подколянното сухожилие. Това е станало ясно, след като той е преминал допълнителни физически тестове тази сутрин.

Отсъствието на Педри е сериозен удар по Ханзи Флик и неговия щаб, тъй като полузащитникът е един от най-важните футболисти в тима. До този момент от сезона халфът е записал два гола и осем асистенции в 25 двубоя с екипа на каталунците. Той вече пропусна общо 16 двубоя на “блаугранас” от началото на кампанията поради три различни травми. Предположенията на испанската преса са, че той ще пропусне двубоите с Овиедо, Елче, Жирона и Леванте от Ла Лига, заключителният двубой в основната фаза на Шампионската лига срещу Копенхаген, както и сблъсъкът с Албасете за Купата на краля.

Снимки: Imago

