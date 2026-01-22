Педри аут за месец, потвърдиха от Барселона

Полузащитникът на Барселона Педри ще отсъства поне месец от терените, потвърдиха официално от клуба днес. Вчера испанският национал бе титуляр за каталунците при успеха над Спарта (Прага) с 4:2, но бе заменен след час игра и видимо накуцвайки. Първоначалните информации в местната преса гласяха, че халфът е скъсал мускул, но от “Камп Ноу” поясняват, че травмата на играча е в подколянното сухожилие. Това е станало ясно, след като той е преминал допълнителни физически тестове тази сутрин.
Отсъствието на Педри е сериозен удар по Ханзи Флик и неговия щаб, тъй като полузащитникът е един от най-важните футболисти в тима. До този момент от сезона халфът е записал два гола и осем асистенции в 25 двубоя с екипа на каталунците. Той вече пропусна общо 16 двубоя на “блаугранас” от началото на кампанията поради три различни травми. Предположенията на испанската преса са, че той ще пропусне двубоите с Овиедо, Елче, Жирона и Леванте от Ла Лига, заключителният двубой в основната фаза на Шампионската лига срещу Копенхаген, както и сблъсъкът с Албасете за Купата на краля.
Сериозен удар по Барселона: Педри ще е аут поне месец
Снимки: Imago