Лапорта за решението на талант на Барса да премине в ПСЖ: Неприятна изненада

В интервю за предаването „El Club de la mitjanit“ по Catalunya Ràdio, дадено в неделя вечер, президентът на Барселона Жоан Лапорта коментира случващото се в клуба. Той не спести критиките си по адрес на младия талант Педро "Дро“ Фернандес, който реши да не остане при каталунците и да се присъедини към ПСЖ след постигнато споразумение между клубовете.

„Ще говорим по-подробно, когато всичко приключи. Той обяви, че няма да продължи. Това е неприятна ситуация. Ще се опитаме да я разрешим по най-добрия начин спрямо първоначалния план. Беше изненада. Имахме договорено друго решение за Дро, когато навърши 18 години, но изненадващо неговият агент ни каза, че не можем да изпълним уговорката си. Ще се постараем всичко да завърши по най-добрия начин за интересите на Барса“, заяви Лапорта.

За разлика от това, по адрес на суперзвездата от женския отбор на Барселона Алексия Путеяс, чийто договор е до 2027 г., но с опция за по-ранно напускане по нейно желание, президентът изказа само суперлативи: „Възхитени сме от Алексия. Тя е еталон за женския футбол и за Барса и винаги сме искали тя да бъде с нас, докато това е от полза и за двете страни. Много сме доволни от работата ѝ като обединяваща фигура за младите състезателки от школата, каквато роля изпълняват и Айтана, и Патри.“

В същия дух Лапорта поздрави целия женски отбор на Барса за спечелването на Суперкупата на Испания срещу Реал Мадрид, подобно и на мъжкия тим: „Вчера бяхме много щастливи. Пере Ромеу и неговият щаб ни носят много радост. Много е трудно да се задържиш на върха. Трудно е да стигнеш дотам, но още по-трудно е да останеш. Те ни дават урок по постоянство. Това е възхитително. Мачът беше много оспорван. Първият гол на Бругтс и някои пропуснати положения ни дадоха увереност, но нищо не беше решено. Беше ясно, че Барса доминира и е по-добрият отбор. Реал Мадрид беше достоен съперник“.

Президентът на каталунците отказа да влиза в полемика относно отсъствието на Флорентино Перес на финала. „Не коментираме нищо. Лоусан (б.ред. - президентът на испанския футбол) ми благодари за присъствието, ангажираността и подкрепата, която оказваме на женския футбол. С резултатите, които постигаме, сме много щастливи".

Накрая той потвърди, че „намерението на клуба е да играе евентуален четвъртфинал в Шампионската лига на обновения "Спотифай Камп Ноу".