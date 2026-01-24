Ханзи Флик: В Барселона не инвестираме много пари, но взимаме правилни решения

След като в миналия кръг на Ла Лига дългата победна серия на Барселона беше прекъсната, сега шампионите ще се опитат да запишат нов успех. В неделя (17:15 часа) тимът е домакин, а съперникът изглежда идеален за тази цел - Овиедо, който е последен в класирането. Ето какво заяви треньорът на Барса Ханзи Флик по редица теми на редовната си пресконференция:

Овиедо

Отново играем у дома и това е добре, искаме да спечелим. Въпросът е как ще влезем в срещата, защото в последните мачове Овиедо винаги отбелязва първи. Трябва да сме нащрек от самото начало.

Изборите за президент на клуба

Президентът говори с мен. Добра новина е, че изборите ще са възможно най-скоро. Това обаче не влияе на отбора – ние сме професионалисти, трябва да играем футбол, да имаме успехи… Ще се съсредоточим върху нашите задължения и винаги ще играем на максимум.

Взаимоотношенията с Жоан Лапорта

Мисля, че през последната година и половина имаше много промени към по-добро. Не инвестираме толкова много пари, но взимаме правилни решения относно играчите, които пристигнаха, и даваме възможности на футболисти от “Ла Масия” да се развиват и израстват. Това е много добра ситуация. За клуба е важно да има стабилност. Ще видим какво ще се случи. Членовете избират бъдещето на клуба и се надявам да вървим в правилната посока.

Как ще гласува самият той?

Честно казано, познавам един или двама от кандидатите. Сега обаче съм фокусиран върху работата си. Когато дойде моментът, ще реша за кого да гласувам.

Допускане на голове при статични положения

Нямаме време да го тренираме, но това е нещо, за което говорим. В Прага беше различно – не искам да се оправдавам, но наистина беше много студено. Нужни са ни минути, за да се адаптираме към това. Те имаха високи играчи и при втория гол подобно нещо можеше да се случи. Имам доверие в отбора си. Става въпрос за добро позициониране и правилна реакция. Допускаме грешки и ни вкарват. Трябва да сме много внимателни, трябва да сме концентрирани.

Мачът на Реал Мадрид срещу Виляреал

Той няма да ни повлияе по никакъв начин, даже не съм сигурен дали ще имам време да го гледам. На всички отбори ни предстоят още много двубои.

Завръщането на Гави

Виждам го почти всеки ден и той тренира и се подобрява много. Също така укрепва физически и напредва. Най-доброто за него е да запази търпение и спокойствие. Трябва да се върви стъпка по стъпка и да не се правят две крачки наведнъж, да не се бърза. Габи го чака дълга кариера. Не е нужно да се прибързва и да се казва: „Трябва вече да съм там“. Важното е, когато се върне, всичко да върви добре.

Пау Кубарси

Току-що той навърши 19 години и в последните мачове игра много минути. Нормално в някои ситуации или в даден мач да не играе винаги на най-високо ниво. Кубарси има огромен потенциал, той е един от най-добрите защитници в Испания.

Фермин Лопес

Той може да обърне мачовете и точно това ни трябва от него – да бъде на това ниво. Иначе понякога може да е по-спокоен с топката. Фермин демонстрира динамика, интензивност… когато атакува пространствата, е много опасен за съперника. Пред вратата създава положения, а в защита също пресира.

Готов ли е Роналд Араухо за титуляр?

Трябва да управляваме минутите му, да видим физическото му състояние. Важното е, че той е много по-добре и може да бъде вариант за титуляр. Утре ще знаем повече.