Артета: Заслужено сме в отлична позиция, ще играем с удоволствие и смелост в следващите четири месеца

Мениджърът на Арсенал Микел Артета опита да свали напрежението от плещите на отбора си след загубата от Манчестър Юнайтед, която върна с пълна сила интригата за титлата в Премиър лийг. На пресконференцията преди утрешния мач с Кайрат от последния кръг на основната фаза на Шампионската лига испанецът наблегна на факта, че отборът си е заслужил правото да бъде в отлична позиция в битката за четири трофея.

"Реакцията беше отлична. Отделихме малко време, за да понижим температурата, да направим пауза и да помислим. Заслужихме си правото да бъдем в отлична позиция в четири състезания. Ще играем с удоволствие и много смелост през следващите четири месеца. Това е начинът ни на мислене. Това, което предстои, е красиво. Аз съм уверен, защото този отбор и тези играчи ни дадоха всички основания да вярваме, че резултатът ще бъде наистина добър.

Важно е реалността да се осмисли от различна перспектива. Трябва всичко да се види ясно и енергията да се използва по правилния начин. Все още е много рано, има толкова много мачове. Трябва да вложим енергията в нещата, които ще ни направят по-добри".

Артета потвърди, че Юриен Тимбер и Уилям Салиба ще пропуснат утрешния двубой: “И двамата са аут. Имат малки проблеми и искаме да са в най-добра позиция за уикенда".

Снимки: Gettyimages