Динамичен ден за българските отбори в Турция с много контроли и трансферни новини – обзор с пратениците на Sportal.bg
  Манчестър Сити
Йодегор: Това е маратон и много неща могат да се случат, трябва да останем заедно

  • 26 яну 2026 | 17:03
  • 160
  • 0

Капитанът на Арсенал Мартин Йодегор призна, че завършването на второто място в три поредни сезона във Висшата лига влияе на психиката на играчите, но този път те трябва да извървят целия път до титлата. 27-годишният норвежец подкрепи мениджъра Микел Артета в мнението, че външният шум трябва да се изолира, за да може отборът да подобри постиженията си от предишните сезони.

„Очевидно това е фактор, но може да бъде и полезен такъв. Това дава допълнително гориво, както и повече глад и желание за успеха. Мисля, че имаме опит от тези сезони, че това е маратон и много неща могат да се случат. Трябва да стоим заедно сега. Да очакваме следващия мач и да се върнем на победния път“, коментира Мартин Йодегор след загубата с 2:3 от Манчестър Юнайтед, цитиран от „Гардиън“.

След 23-тия кръг преднината на Арсенал на върха на класирането беше намалена на 4 точки пред Манчестър Сити и Астън Вила, а според капитана на „артилеристите“ притеснението сред феновете не се се усещало в неделя срещу „червените дяволи“.

„Не го усетих, ако трябва да съм честен. Бях фокусиран върху играта. Важното нещо е да запазим концентрация. Не можем да слушаме прекалено много за очакванията и всичко около нас. Не бяхме достатъчно добри срещу Юнайтед и трябва да се поучим от това“, обясни норвежецът.

Това беше първото домакинско поражение за Арсенал от началото на сезона, както и трето като цяло, като всяко от тях е дошло в първенството. Съставът на Артета допусна 3 гола в един двубой за пръв път от декември 2023 година, когато спечели с 4:3 срещу Лутън.

„Това беше неприятна загуба. Започнахме мача доста добре, вкарахме гол и имахме още добри моменти във и около наказателното поле. Имаше няколко момента, в които ги оставяхме да нападат прекалено лесно и да се възползват от силните си страни. Знаем, че са добри при контраатаките и им позволихме да правят това прекалено лесно в дадени моменти“, добави полузащитникът.

Манчестър Юнайтед отбеляза два гола през второто полувреме, включително победно попадение в 87-ата минута, дело на Матеус Куня.

„Във второто полувреме нещата се промениха малко. Те спечелиха много от единоборствата, много от спорните топки и успяха да създадат положения така. Това със сигурност е нещо, което можем да подобрим“, завърши той.

Снимки: Imago

