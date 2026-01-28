Арсенал спешно ще подсилва състава за битката за титлата

Арсенал вече няколко пъти се опари, когато беше на върха в таблицата на Премиър лийг, а след това изпускаше лидерската позиция и оставаше без титла, която чака почти 22 години. Сега "артилеристите" са доста по-предпазливи и подготвени... Всъщност, тъй като зимният трансферен прозорец наближава своя край, Арсенал планира значително да подсили отбора, след загубата от Манчестър Юнайтед на стадион "Емирейтс". Целта е ясна – борба за титлата до самия край.

Още в края на миналата година мениджърът на "артилеристите" Микел Артета обяви, че клубът ще бъде активен на пазара.

"Ние сме Арсенал и винаги трябва да търсим подсилвания. Активно ще следим ситуацията, а дали ще успеем в намеренията си, това е друг въпрос", заяви Микел Артета.

Досега трансферният прозорец за Арсенал беше сравнително спокоен, с фокус върху напускащите играчи. Зинченко беше изпратен под наем в Аякс до края на сезона, докато Нуанери ще трупа опит в Марсилия. Въпреки че Арсенал беше свързван с нападателя на Атлетико Мадрид Хулиан Алварес, този трансфер е по-вероятен едва през лятото. Затова ръководството на клуба се насочи към други решения, за да бъде отборът конкурентоспособен в борбата за титлата.

Първи в списъка с желания е Виктор Валдепеняс, младият защитник на Реал. Младият футболист (19) дебютира за мъжкия отбор този сезон при победата срещу Алавес (2:1). Става въпрос за универсален ляв крак играч, който може да покрива позициите на централен и ляв защитник. Неговото пристигане би решило проблемите в защитата, където полузащитникът Кристиан Норгорд понякога трябваше да играе като централен защитник. Валдепеняс има откупна клауза от 50 милиона евро, а "BBC" съобщава, че разговорите за трансфера вече са започнали.

Второто подсилване, което Артета желае, е крилен нападател. Като идеално решение се вижда футболистът на Ал-Шабаб, Яник Караско, когото Арсенал би довел под наем. Въпреки че към белгиеца интерес проявява и Рома, смята се, че Лондон и борбата за трофеи биха били по-примамлива опция за него. Неговото пристигане е препоръчано от спортния директор на Арсенал, Андреа Берта, който е работил с него в Атлетико Мадрид.

Накрая, третото желание на испанския специалист е бившият полузащитник на Уулвърхамптън, Рубен Невеш. Артета изключително цени стила на игра на Невеш, а португалецът този сезон показа страхотна форма, отбелязвайки осем гола в 22 мача за саудитския Ал Хилал.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages