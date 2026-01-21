Марсилия и Арсенал се договориха за Нуанери

Олимпик Марсилия се споразумя с Арсенал за привличането на полузащитника Итън Нуанери под наем до края на сезона. В сделката за младия англичанин не е включена клауза за откупуване, тъй като „артилеристите“ имат желание той да бъде част от състава в предстоящите години. Нуанери има договор с лондончани до 2030 година, но след пристигането на Нони Мадуеке и Еберечи Езе неговите изяви станаха все по-редки.

Според Фабрицио Романо френският клуб може да плати до 4 милиона евро за наема, като точната сума зависи от броя изиграни мачове на таланта. Още днес Нуанери ще пристигне в Марсилия, за да премине медицински прегледи.

18-годишният халф напуска „Емиратс“ в търсене на повече време на терена, след като изигра едва 12 срещи във всички турнири от началото на настоящата кампания. Той е най-младият играч в историята на английската Висша лига и на Арсенал, дебютирайки в надпреварата през септември 2022, когато беше само на 15 години и 181 дни.

Снимки: Imago