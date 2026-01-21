Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Арсенал
  3. Марсилия и Арсенал се договориха за Нуанери

Марсилия и Арсенал се договориха за Нуанери

  • 21 яну 2026 | 16:44
  • 631
  • 0
Марсилия и Арсенал се договориха за Нуанери

Олимпик Марсилия се споразумя с Арсенал за привличането на полузащитника Итън Нуанери под наем до края на сезона. В сделката за младия англичанин не е включена клауза за откупуване, тъй като „артилеристите“ имат желание той да бъде част от състава в предстоящите години. Нуанери има договор с лондончани до 2030 година, но след пристигането на Нони Мадуеке и Еберечи Езе неговите изяви станаха все по-редки.

Според Фабрицио Романо френският клуб може да плати до 4 милиона евро за наема, като точната сума зависи от броя изиграни мачове на таланта. Още днес Нуанери ще пристигне в Марсилия, за да премине медицински прегледи.

18-годишният халф напуска „Емиратс“ в търсене на повече време на терена, след като изигра едва 12 срещи във всички турнири от началото на настоящата кампания. Той е най-младият играч в историята на английската Висша лига и на Арсенал, дебютирайки в надпреварата през септември 2022, когато беше само на 15 години и 181 дни.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Матета информирал Кристъл Палас, че иска да напусне

Матета информирал Кристъл Палас, че иска да напусне

  • 21 яну 2026 | 13:32
  • 1684
  • 1
Наградиха футболистите на Сенегал с по 1,5 декара земя

Наградиха футболистите на Сенегал с по 1,5 декара земя

  • 21 яну 2026 | 13:24
  • 1990
  • 1
Удар за Олимпик Марсилия преди днешния сблъсък с Ливърпул

Удар за Олимпик Марсилия преди днешния сблъсък с Ливърпул

  • 21 яну 2026 | 12:44
  • 1906
  • 0
Борнемут договори заместника на Семеньо срещу 35 милиона евро

Борнемут договори заместника на Семеньо срещу 35 милиона евро

  • 21 яну 2026 | 12:32
  • 6454
  • 0
Обвиниха световен шампион в трафик на хора

Обвиниха световен шампион в трафик на хора

  • 21 яну 2026 | 12:25
  • 3066
  • 1
Мечтите на Джак Грийлиш за Световното се изпаряват

Мечтите на Джак Грийлиш за Световното се изпаряват

  • 21 яну 2026 | 12:06
  • 2228
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА изпусна лидера в Украйна, отмениха гол на Питас

ЦСКА изпусна лидера в Украйна, отмениха гол на Питас

  • 21 яну 2026 | 16:50
  • 36396
  • 53
Левски не успя да победи в контрола №3 в Турция

Левски не успя да победи в контрола №3 в Турция

  • 21 яну 2026 | 16:49
  • 34256
  • 42
Веласкес: Доминирахме през цялото време, можехме да спечелим

Веласкес: Доминирахме през цялото време, можехме да спечелим

  • 21 яну 2026 | 17:14
  • 2547
  • 2
Янев разкри от какво е доволен и заяви: По-важно е да вкарваме в първенството

Янев разкри от какво е доволен и заяви: По-важно е да вкарваме в първенството

  • 21 яну 2026 | 17:09
  • 2309
  • 1
Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 21 яну 2026 | 07:30
  • 138399
  • 42
Шампионската лига обещава нова порция зрелище

Шампионската лига обещава нова порция зрелище

  • 21 яну 2026 | 07:45
  • 8223
  • 4