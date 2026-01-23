Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Арсенал
  3. Марсилия обяви привличането на Нуанери

Марсилия обяви привличането на Нуанери

  • 23 яну 2026 | 18:31
  • 461
  • 0
Марсилия обяви привличането на Нуанери

Марсилия обяви официално привличането на Итън Нуанери от Арсенал. 18-годишният талант пристига под наем до края на сезона. В договора няма опция за закупуване.

Нуанери получаваше шансове за изява в Арсенал миналия сезон основно поради контузия на Букайо Сака и той игра в 37 мача, в които вкара девет гола. През лятото обаче лондончани привлякоха Еберечи Езе и Нони Мадуеке, което значително ограничи възможностите му да играе.

“Последното нещо, което искаме, е да спираме развитието му, тъй като той е огромен талант. Той живее и диша футбол. Това е неговият живот. Първото нещо за него е вълнение, тъй като мениджърът те иска и ще започваш в доста мачове, което е много хубаво. Но от друга страна има страх и несигурност да напуснеш място, на което се чувстваш комфортно”, коментира мениджърът на Арсенал Микел Артета.

