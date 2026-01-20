Марсилия преговаря за талант на Арсенал

Марсилия преговаря с Арсенал за привличането на Итън Нуанери, съобщава "Атлетик". Френският клуб иска да вземе 18-годишния талант под наем до края на сезона. При евентуален трансфер няма да има опция за закупуване, тъй като лондончани нямат намерение да се разделят с играча.

Старши треньорът на Марсилия Роберто Де Дзерби е провел разговор с Микел Артета. Според испанеца стилът на колегата му е подходящ за развитието на Нуанери и "артилеристите" предпочитат той да отиде там, въпреки че интерес към футболиста има и от други европейски клубове.

🚨 EXCL: Marseille working on deal to sign Ethan Nwaneri on loan from Arsenal for rest of season. Not agreed yet. Would include fee. No buy option. #AFC favour #OM on De Zerbi / style but also PL + other European interest. 18yo decision soon @TheAthleticFC https://t.co/dT2AvO1S7Y — David Ornstein (@David_Ornstein) January 20, 2026

Нуанери дебютира за Арсенал преди повече от три години. Той стана най-младият играч в историята на Висшата лига, когато се появи на терена в мач срещу Брентфорд през септември 2022 г. Миналия сезон той игра в 37 мача във всички турнири и изглеждаше, че ще играе роля и настоящата кампания. Шансовете му за изява обаче бяха значително ограничени след привличането на Еберечи Езе и Нони Мадуеке.