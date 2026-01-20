Аякс преговаря за постоянен трансфер на Зинченко

Популярни
  20 яну 2026
Аякс преговаря с Арсенал за привличането на Олександър Зинченко от няколко дни, но условията по преминаването му са се променили. Двата клуба имаха споразумение украинецът да бъде привлечен под наем и той днес трябваше да мине медицински прегледи, но той е отложен. Сега разговорите са за постоянен трансфер, тъй като договорът на играча изтича в края на сезона.

Зинченко прекара първата част от сезона под наем в Нотингам, където игра само в 10 мача. Той очевидно вече не попада в плановете на Микел Артета. Украинецът има опит в Ередивизи, тъй като игра за ПСВ Айндховен през сезон 2016-2017. Тогава той бе преотстъпен от Манчестър Сити.

