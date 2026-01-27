Ювентус е готов да преподпише със Спалети и Йълдъз

В Ювентус планират да удължат договорите на две от ключовите фигури на отбора, пише “Гадзета дело спорт”. Става въпрос за наставника Лучано Спалети и звездата Кенан Йълдъз.

Контрактът на треньора е само до края на сезона, но в Ювентус са впечатлени от работата му от неговото пристигане в края на октомври насам, изразено в 12 победи в общо 18 мача. Затова от клуба са готови да му подновят договора до лятото на 2028 година. Самият Спалети обаче засега не бърза да се обвърже с клуба дългосрочно. Той осъзнава, че ако остане в торинския гранд отвъд този сезон, от него ще се иска спечелването на трофеи. Затова опитният наставник първо иска да получи гаранции за развитие на клубния проект, като се надява на купуването на Сандро Тонали от Нюкасъл, привличането на нов централен нападател и удължаването на договорите на водещи играчи на тима.

Що се отнася до Йълдъз, договорът му е чак до юни 2029-а, но в Ювентус искат да го удължат с още година или две, за да гарантират оставането му въпреки интереса от чуждестранни грандове. Смята се, че потенциалното преподписване със Спалети ще помогне за убеждаването и на 20-годишния офанзивен футболист. Двамата поддържат отлични взаимоотношения, като треньорът постоянно хвали младия талант, а след последния мач го определи като извънземен. Според “Тутоспорт” турският национал вече се е съгласил да поднови споразумението си с клуба до 2031 година при заплата от 6 млн. евро на сезон, което би било четворно увеличение на настоящото му възнаграждение.

