Фабио Капело: Милан беше най-слаб от двете дербита в неделя

Бившият треньор на Милан Фабио Капело изрази негативното си мнение за представянето на „росонерите“ срещу Рома. Двубоят между двата тима в неделя вечер завърши 1:1. Преди това през деня беше друго дерби - Ювентус срещу Наполи, спечелено от домакините с 3:0

“От четирите големи отбора, които играха в неделния ден от Серия А, този на Алегри (Милан - бел. ред) се представи най-слабо“, критичен беше Капело пред Rai Radio 1.

“Вчера гледахме четири тима и Милан беше този, който изпита най-много трудности. Те играха най-лошо. През първото полувреме бяха апатични, без визия за играта, а след това поведоха при единствената си възможност, създадена след ъглов удар. Изглеждат като отбор, който действа на принципа на пробата и грешката. Това, което най-много ме учудва, е, че двамата нападатели играят само когато владеят топката, а без нея не участват. Те са абсолютно пасивни”, изтъкна доводите си легендата.

“Това беше един Милан без индивидуалност, твърде пасивен. Без характер ми се струва трудно да достигнат Интер, който, от своя страна, се движи с уникална увереност. Алегри е прав да гледа на четвъртото място като на минимална цел. Милан ми създаде илюзията, че е достигнал определено ниво на игра, което обаче вчера напълно изгуби“, добави Капело

“Рома обаче ми хареса: създадоха много положения, можеха да завършат първото полувреме с преднина от два или три гола. Що се отнася до Ювентус - Наполи, отборът на Спалети (Юве - бел.ред.) ми се стори балансиран и много решителен, докато на Наполи му липсваха някои играчи, съставът им е ограничен в този момент. За Конте това е най-трудният период: отборът има стил на игра и манталитет, раздава се напълно, но без резерви е сложно“, завърши Капело.