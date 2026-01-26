Популярни
Ювентус се насочва към нападател на Евертън

  • 26 яну 2026 | 18:20
  • 373
  • 0

Ювентус се е насочил към португалския нападател на Евертън Бето като възможно подкрепление в атака, след провала на преговорите с мароканеца Юсеф Ен-Несири, съобщава "Гадзета дело Спорт". Грандът от Торино се интересува само от сделка под наем с опция за закупуване, което стана и причина за отказа на Ен-Несири.

Ръководството на Евертън оценява Бето на 20 милиона евро, а посредниците вече работят по евентуална сделка между двата клуба, въпреки че португалецът не е единствената трансферна цел на Ювентус в атака. 27-годишният Бето, бивш нападател на Удинезе, отбеляза три гола в 25 мача през настоящия сезон.

