Ювентус се насочва към нападател на Евертън

Ювентус се е насочил към португалския нападател на Евертън Бето като възможно подкрепление в атака, след провала на преговорите с мароканеца Юсеф Ен-Несири, съобщава "Гадзета дело Спорт". Грандът от Торино се интересува само от сделка под наем с опция за закупуване, което стана и причина за отказа на Ен-Несири.

Ръководството на Евертън оценява Бето на 20 милиона евро, а посредниците вече работят по евентуална сделка между двата клуба, въпреки че португалецът не е единствената трансферна цел на Ювентус в атака. 27-годишният Бето, бивш нападател на Удинезе, отбеляза три гола в 25 мача през настоящия сезон.