  27 яну 2026 | 11:18
Астън Вила започна преговори, за да си върне Дъглас Луис

Астън Вила вече преговаря с Ювентус за възможността да си върне Дъглас Луис 18 месеца, след като бирмингамци до продадоха на “бианконерите” за 50 милиона евро. “Виланите” имат нужда от халф след контузиите на Бубакар Камара и Джон Макгин и фокусът им в оставащите дни до края на трансферния прозорец ще бъде именно това.

В момента Дъглас Луис е под наем в Нотингам Форест, но има само осем мача в Премиър лийг от началото на сезона, от които пет като титуляр, а общо игровите му минути в първенството са едва 318. Бразилецът все още има действащ договор с Ювентус до лятото на 2029 година. Нотингам Форест има опция за закупуването му, която се базира на броя изиграни мачове. Дори да не се покрие това изискване, клубът от “Сити Граунд” пак има възможност да откупи правата му срещу 30 милиона евро, но изглежда Форест не смята да се възползва.

В последните дни се заговори, че Челси същ проявява интерес към Дъглас Луис.

