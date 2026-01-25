Популярни
  Трансферът на Ен-Несири в Ювентус пропадна, обяви Киелини

  25 яну 2026 | 20:08
Ювентус няма да привлече нападателя на Фенербахче Юсеф Ен-Несири въпреки договорката между двата клуба. За това потвърди директорът на „Старата госпожа“ Джорджо Киелини, който призна, че мароканският национал е отказал да се присъедини към торинския гранд.

„Ситуацията е доста ясна. Ние отидохме да говорим с играча, който изрази няколко съмнения относно формулата на трансфера, така че за нас в момента преговорите са приключили. Ние нито можем, нито искаме да го купим още сега. Ще видим през следващите дни дали ще има някакво развитие или други възможности, но за нас всичко приключи“, коментира Киелини пред „Скай Спорт Италия“ преди домакинството на Наполи.

Според информациите в Италия Ювентус и Фенербахче се разбрали за наем на стойност 4 млн. евро и опция за закупуване в размер на още 19 млн. Ен-Несири обаче държал да има гаранции за негов постоянен трансфер, но не ги е получил, заради което отказал предложението на „бианконерите“. Джанлука Ди Марцио и испанските медии посочват още една причина за нежеланието на 28-годишния играч да премине в италианския клуб. Става въпрос за бившия му отбор Севиля, който иска да го вземе под наем до края на сезона. Оттам все още не са пратили оферта до истанбулския гранд, но за сметка на това могат да разчитат на съгласието на нападателя да се завърне на „Рамон Санчес Писхуан“.

