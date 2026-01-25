Спалети: Важното беше, че не спряхме да пресираме

Наставникът на Ювентус Лучано Спалети похвали отбора си след категоричната победа с 3:0 над Наполи. “Бианконерите” са 4-ти в класирането на Серия “А”, само на точка зад днешния си съперник.

“Всички победи са важни, всички мачове са трудни. Този резултат е ценен, защото дава да се разбере, че правим нещата правилно и тимът е способен да играе футбол на най-високо ниво”, заяви Спалети.

“Джонатан Дейвид е качествен нападател и днес показа, че може да не отстъпва в единоборствата в наказателното поле, когато свободните пространства са малко. В такива ситуации или даваш всичко от себе си, или се принуждаваш да гониш топката. Днес Дейвид вкара гол, характерен за футболист от топ класа”, изтъкна специалистът.

“Мачът беше отворен през цялото време. Ако не се възползвашп от шансовете си навреме, може да се случи нещо неочаквано. За мен най-важното беше, че не спряхме да пресираме. Бремер се справи много добре с Хойлунд, обезвреди го изцяло”, продължи Спалети.

Юве стигна до победата в 4 от последните си 5 мача във всички турнири, като единственото разочарование беше загубата от Каляри.

В следващия кръг грандът от Торино ще гостува на Парма, а преди това има визита на Монако в последния кръг от основната фаза на Шампионска лига.

