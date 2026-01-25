Ювентус 1:0 Наполи, Дейвид даде аванс на домакините

Отборите на Ювентус и Наполи играят при резултат 1:0 на „Алианц Стейдиъм“ в сблъсък от 22-рия кръг на Серия "А". Джонатан Дейвид отбеляза попадението в 22-рата минута.

Лучано Спалети е предприел само една промяна в стартовите си 11 след победата с 2:0 над Бенфика в Шампионска лига. В ролята на атакуващ халф този път влиза Уестън Маккени за сметка на Фабио Мирети и така като дясно крило започва Франсиско Консейсао. Отляво действа Кенан Йълдъз, а на върха на атаката остава Джонатан Дейвид. Антонио Конте също е извършил едва една промяна сред своите титуляри след разочароващото реми 1:1 с Копенхаген в ШЛ. Тя е на вратата, където Алекс Мерет за първи път стартира на мястото на контузения Ваня Милинкович-Савич от края на септември насам. Централният нападател отново е Расмус Хойлунд, на когото помагат най-вече Антонио Вергара и Елиф Елмас.

A huge showdown coming up next ⏳🍿#JuveNapoli pic.twitter.com/BA1LWTDouD — Lega Serie A (@SerieA_EN) January 25, 2026

Мачът започна при спокойно темпо, като нямаше сериозни голови положения в първите 15-ина минути. В 19-ата обаче Кефрен Тюрам беше на път да открие резултата, но техничният му удар завърши в сглобката на вратата. Гостите бързо отговориха с изстрели на Вергара и Хойлунд, но първият беше спасен, а втория се оказа неточен. В 22-рата минута Мануел Локатели пусна хитър пас за Дейвид, който овладя топката с гърди и след това даде аванс на домакините със своя удар. Още при следващата си атака Ювентус можеше да удвои преднината си, след като с шута си по земя Консейсао преодоля Мерет, но Алесандро Бонджорно изчисти топката точно пред голлинията.

ЮВЕНТУС - НАПОЛИ 1:0



1:0 Дейвид (22')



Ювентус: Ди Грегорио, Калюлю, Бремер, Гати, Камбиазо, Локатели, Тюрам, Консейсао, Маккени, Йълдъз, Дейвид



Наполи: Мерет, Ди Лоренцо, Бонджорно, Жезус, Гутиерес, Лоботка, Мактоминей, Спинацола, Вергара, Елмас, Хойлунд