Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Ювентус
  3. Ювентус 1:0 Наполи, Дейвид даде аванс на домакините

Ювентус 1:0 Наполи, Дейвид даде аванс на домакините

  • 25 яну 2026 | 19:00
  • 2237
  • 3

Отборите на Ювентус и Наполи играят при резултат 1:0 на „Алианц Стейдиъм“ в сблъсък от 22-рия кръг на Серия "А". Джонатан Дейвид отбеляза попадението в 22-рата минута.

Лучано Спалети е предприел само една промяна в стартовите си 11 след победата с 2:0 над Бенфика в Шампионска лига. В ролята на атакуващ халф този път влиза Уестън Маккени за сметка на Фабио Мирети и така като дясно крило започва Франсиско Консейсао. Отляво действа Кенан Йълдъз, а на върха на атаката остава Джонатан Дейвид. Антонио Конте също е извършил едва една промяна сред своите титуляри след разочароващото реми 1:1 с Копенхаген в ШЛ. Тя е на вратата, където Алекс Мерет за първи път стартира на мястото на контузения Ваня Милинкович-Савич от края на септември насам. Централният нападател отново е Расмус Хойлунд, на когото помагат най-вече Антонио Вергара и Елиф Елмас.

Мачът започна при спокойно темпо, като нямаше сериозни голови положения в първите 15-ина минути. В 19-ата обаче Кефрен Тюрам беше на път да открие резултата, но техничният му удар завърши в сглобката на вратата. Гостите бързо отговориха с изстрели на Вергара и Хойлунд, но първият беше спасен, а втория се оказа неточен. В 22-рата минута Мануел Локатели пусна хитър пас за Дейвид, който овладя топката с гърди и след това даде аванс на домакините със своя удар. Още при следващата си атака Ювентус можеше да удвои преднината си, след като с шута си по земя Консейсао преодоля Мерет, но Алесандро Бонджорно изчисти топката точно пред голлинията.

ЮВЕНТУС - НАПОЛИ 1:0

1:0 Дейвид (22')

Ювентус: Ди Грегорио, Калюлю, Бремер, Гати, Камбиазо, Локатели, Тюрам, Консейсао, Маккени, Йълдъз, Дейвид

Наполи: Мерет, Ди Лоренцо, Бонджорно, Жезус, Гутиерес, Лоботка, Мактоминей, Спинацола, Вергара, Елмас, Хойлунд

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Първи контакт между Ливърпул и Чаби Алонсо

Първи контакт между Ливърпул и Чаби Алонсо

  • 25 яну 2026 | 13:30
  • 11321
  • 15
Барселона устремен към рекорд за XXI век

Барселона устремен към рекорд за XXI век

  • 25 яну 2026 | 11:20
  • 2651
  • 2
Карик разкри какво са си казали със Солскяер

Карик разкри какво са си казали със Солскяер

  • 25 яну 2026 | 10:18
  • 5195
  • 1
Мбапе: Моята "Паненка" беше за Браим Диас

Мбапе: Моята "Паненка" беше за Браим Диас

  • 25 яну 2026 | 09:16
  • 11188
  • 6
Милан преследва победа на "Олимпико" срещу амбицирания Рома

Милан преследва победа на "Олимпико" срещу амбицирания Рома

  • 25 яну 2026 | 08:29
  • 1169
  • 1
Ювентус и Наполи се изправят един срещу друг в ключов мач от Серия А

Ювентус и Наполи се изправят един срещу друг в ключов мач от Серия А

  • 25 яну 2026 | 08:19
  • 1660
  • 5
Виж всички

Водещи Новини

Левски завърши лагера със силна игра и победа, Око-Флекс блести

Левски завърши лагера със силна игра и победа, Око-Флекс блести

  • 25 яну 2026 | 16:49
  • 39883
  • 125
Веласкес: Гордея се, че съм треньор на тези играчи

Веласкес: Гордея се, че съм треньор на тези играчи

  • 25 яну 2026 | 17:12
  • 8110
  • 12
Арсенал 1:1 Ман Юнайтед, равенство на почивката

Арсенал 1:1 Ман Юнайтед, равенство на почивката

  • 25 яну 2026 | 19:04
  • 7594
  • 25
Барселона взе най-сигурните точки в Ла Лига, Ямал с приказен гол

Барселона взе най-сигурните точки в Ла Лига, Ямал с приказен гол

  • 25 яну 2026 | 19:11
  • 12550
  • 83
Възходът на Челси след треньорската рокада продължи с успех над Кристъл Палас и място в топ 4

Възходът на Челси след треньорската рокада продължи с успех над Кристъл Палас и място в топ 4

  • 25 яну 2026 | 17:58
  • 12997
  • 9