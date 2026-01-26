Флик: Овиедо нямаше какво да губи, а ние проспахме първото полувреме

Старши треньорът на Барселона Ханзи Флик призна, че отборът му е играл много слабо през първото полувреме срещу Овиедо. Каталунците реагираха след почивката и спечелиха с 3:0, като се върнаха на върха в класирането на Ла Лига.

“Това е част от футбола. Съперникът нямаше какво да губи, а срещу такива отбори трудно се играе. Пресираха ни агресивно, а ние не се справихме. През второто полувреме ние започнахме да пресираме по-добре и бързо вкарахме гол”, коментира Флик.

“Напоследък ни се събраха много пътувания. Прибрахме се късно от последния мач. Отборът прави всичко по силите си и се радвам за момчетата”, изтъкна германският специалист.

“Ако побеждаваш, всичко е наред, дори след първо полувреме като това. Със сигурност не бях доволен, но разбирам защо се получи така. Важното е, че направихме необходимите корекции и нещата се получиха”, добави Флик.

Снимки: Gettyimages