Лапорта обясни за раздялата с Тер Стеген и дали тя е само временна

Президентът на Барселона Жоан Лапорта изрази надежда, че тази вечер тимът ще влезе в топ 8 на класирането в Шампионската лига с победа при гостуването си на Славия (Прага), след като в момента заема 15-ото място. Той също така коментира преотстъпването на Марк-Андре тер Стеген в Жирона, намеквайки, че то не означава, че ще има постоянна раздяла с вратаря през лятото.

“Завършването в топ 8 е цел, която имаме, като мисля, че е постижима, ако спечелим последните си два мача. Със сигурност ще сме сред кандидатите за топ 8. Трябва да вкарваме голове, според мен това ще бъде от голямо значение. Както виждате в класирането, може да има много отбори с равен брой точки. Надяваме се, че с Тер Стеген си казваме само “до скоро”. Марк-Андре се завръща от контузия, така че трябва да играе и определено ще има повече възможности да го прави в Жирона. Той е изключителен вратар, един от най-добрите в света. Тези обстоятелства създават противоречиви усещания: хем му желаем най-доброто, хем го искаме в Барса. Ние обаче знаем, че ако иска да участва в Мондиала, както му е казал селекционерът на Германия, той трябва да играе мачове. Предвид възстановяването му от контузията на него тук му беше по-трудно. Марк-Андре знае, че Барса е неговият дом и че това е наем до края на сезона. След това се надявам той да отиде на Мондиала и ще говорим. Той има договор с нас, така че продължава да бъде играч на Барса. Разбира се, желая всичко най-добро на големия капитан, защото той е изключителен човек и голям вратар”, заяви Лапорта пред репортери в Прага.

Шефът на каталунците също така спази популярна традиция на Карловия мост, според която, ако даден човек потърка барелефите в подножието на статуята на Ян Непомуцки, той ще се върне в чешката столица в бъдеще.

