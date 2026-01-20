Ханзи Флик забранил на талант от школата да тренира с Барселона заради желанието му за трансфер в ПСЖ

Старши треньорът на Барселона Ханзи Флик е забранил на младия талант от школата на клуба Дро Фернандес да тренира с първия отбор, съобщава Sport.es.

Според източника капитаните на „блаугранас“ са обсъдили въпроса с Флик и 18-годишният халф вече е получил разрешение да тренира индивидуално в тренировъчния център на Барселона. По-рано беше съобщено, че Пари Сен Жермен се интересува от Фернандес, като старши треньорът Луис Енрике лично се е ангажирал със сделката. Според информациите ПСЖ се надява да подпише с играча в близко бъдеще, активирайки опцията за откупуване от 6 милиона евро.

Снимки: Gettyimages