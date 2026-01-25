Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Барселона
  3. Кансело титуляр за Барселона днес (съставите)

  • 25 яну 2026 | 16:09
  • 612
  • 0
Барселона посреща Овиедо в мач от 21-вия кръг на Ла Лига, който започва в 17:15 часа. Шампионите ще се борят за успех, който да ги върне на върха на класирането, откъдето в събота вечер бяха изместени от Реал Мадрид.

Преди седмица Барса записа първо поражение в първенството от седем мача насам, но след това бързо се надигна, надигравайки Славия (Прага) с 4:2 като гост в Шампионската лига.

За първи път след завръщането си Жоао Кансело е титуляр за каталунците. Ламин Ямал се завръща в стартовите 11, а почивка получават двамата титулярни крайни защитници Жул Кунде и Алехандро Балде, както и намиращият се в силна форма Фермин Лопес.

Овиедо изглежда идеален съперник за побеждаване, тъй като е последен в класирането с едва два успеха на сметката си.

В първия двубой между двата тима през сезона Барселона спечели с 3:1 като гост.

