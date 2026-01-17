ПСЖ повтаря схемата “Неймар” за ужас на Барселона

Пари Сен Жермен е на крачка от трансфер на един от най-обещаващите юноши на Барселона. Става дума за 18-годишния Педро Фернандес Сармиенто, известен най-вече като Дро. Според информациите французите са готови да активират откупната му клауза от 6 млн. евро.

Европейският шампион вече е отправил своето предложение към играча и се чака отговорът му. В случая от Барса нямат какво да направят, като случаят е като с трансфера на Неймар преди години, когато парижани платиха клаузата му от 222 млн. евро.

Дро е атакуващ полузащитник, като е роден в Испания и е младежки национал на страната. Баща му е испанец, а майка му е филипинка.

Талантът е в “Ла Масия” от 2022-ра година, когато, избра каталунците пред Реал Мадрид и Бетис. Дебютът му за първия тим в Ла Лига дойде на 28 септември при 2:1 срещу Реал Сосиедад. Общо участията му са четири в първенството и едно в Шампионската лига.

На пресконференцията си треньорът Ханзи Флик изрази разочарованието си от очакваната раздяла, като намекна, че други хора са повлияли върху решението на тийнейджъра.

“Не искам да коментирам евентуалното му напускане, защото като треньор нашата работа е да даваме енергия и доверие на играчите, за да се развиват. Но има хора около него… искам да изчакам това да отмине”, заяви наставникът.

