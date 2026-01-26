Шок за Барселона: "Камп Ноу" протече

Обновеният "Камп Ноу" е гордостта на Барселона и проект, отнел много време и средства на каталунския клуб - близо милиард и половина евро. "Блаугранас"вече се завърнаха в новия си дом, но се оказва, че далеч не всичко е перфектно.

Това се видя по време на вчерашното домакинство срещу Овиедо (3:0), когато над Барселона заваля проливен дъжд. Това разкри сериозни пропуски в защитата и инфраструктурата на стадиона, като водата проникваше през покривните и страничните части на стадиона, стичайки се по трибуните и коридорите. Това принуди феновете на Барселона да търсят подслон и да избягват наводнените части на съоръжението.

Spotify Camp Nou Stadium Resort and Spa pic.twitter.com/GXudX8JCRZ — CD Ciudad De Zamora (@CdCiudadDZamora) January 25, 2026

Тази гледка шокира всички присъстващи. Стадионът, който само преди няколко месеца беше тържествено открит след мащабна реконструкция, трябваше да бъде символ на модернизация и качество. Вместо това, дъждът много бързо разкри най-слабите му места.

Ремонтът на "Камп Ноу" е част от огромен проект, известен като "Еспай Барса". Стойността на проекта се оценява на около 1,5 милиарда евро, а целта беше легендарният стадион да бъде превърнат в един от най-модерните в Европа.

This is a condition of the New Camp Nou, btw 😭😭😭 pic.twitter.com/zbbk8AdYyd — Dr Yash  (@YashRMFC) January 25, 2026

Работите, започнали още през 2023 г., включват дострояване на покрива, увеличаване на капацитета до приблизително 105 000 места, модернизация на инфраструктурата, VIP зони, музейни и търговски площи, както и множество други функционални подобрения.

Силният дъжд обаче брутално тества тези инвестиции. Пропускането на вода през покривните конструкции и други недостатъчно защитени точки ясно показва, че обновеният "Камп Ноу" не е готов за всякакви метеорологични условия, особено за силната буря, която удари Барселона. В социалните мрежи бързо се появиха няколко видеоклипа, на които се виждаха много течове в различни части на стадиона, и най-вече в зоната на пресата, която беше най-засегната, тъй като все още няма покрив, който да покрива напълно тази зона, което доведе до пълното й наводняване.

Por abaratar costes (y vete a saber q más), incumpliendo Estatutos adjudicaron la reforma del Camp Nou a una constructora sin experiencia en grandes estadios. Han obtenido denuncias de Trabajo, retrasos, goteras y, en general, un estadio Temu, digno del Bar$a pic.twitter.com/VlcvwQ8o6R — Paul Tenorio (@Paul_Tenorio) January 26, 2026

Феновете, които се намираха на "Камп Ноу", трябваше да бягат на сухи места, докато водата безмилостно капеше по трибуните, напомняйки, че съоръжението все още има сериозни технически недостатъци. Този инцидент се случва в момент, когато Барселона е изправена пред критики заради забавянето на завършването на ремонтните работи и проблеми с финансирането, включително задължението за връщане на дългосрочни дългове към инвеститорите.

Клубният президент Жоан Лапорта също коментира случилото се: „Знаехме, че ще се намокрим в дъждовния ден, защото покривът не е завършен. Мислех, че ще се намокрим като всички останали. Стадионът е в процес на строителство и всичко, което трябва да се поправи по време на строителството, ще бъде решено. Всеки ден, когато идваме, виждаме напредък.