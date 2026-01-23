Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Локомотив (Пловдив)
  Локомотив (Пд) излезе с информация за Хуан Переа

Локомотив (Пд) излезе с информация за Хуан Переа

  • 23 яну 2026 | 10:23
  • 9250
  • 10

Локомотив (Пловдив) излезе с официална информация относно Хуан Переа. “Смърфовете” отрекоха появилите се новини, че нападателят е футболист на Левски и заявиха, че той все още е техен играч.

Косич за Переа: Към този момент нямам идея дали остава, или отива в Левски, говорим с него всеки ден
Косич за Переа: Към този момент нямам идея дали остава, или отива в Левски, говорим с него всеки ден

Ето какво пишат от Локомотив:

Във връзка с появилите се отново спекулативни публикации в медиите, ПФК Локомотив Пловдив счита за необходимо категорично да заяви, че информацията, според която Хуан Переа вече е футболист на ПФК Левски, не отговаря на истината.

Нападателят продължава да бъде състезател на ПФК Локомотив Пловдив и към настоящия момент няма промяна в неговия статут. При настъпване на каквито и да е други обстоятелства, те ще бъдат своевременно обявени на официалния сайт на клуба.

Призоваваме медиите към коректност при отразяването на подобни теми и към въздържане от разпространение на неверни твърдения, които подвеждат футболната общественост.

