Косич за Переа: Към този момент нямам идея дали остава, или отива в Левски, говорим с него всеки ден

Старши треньорът на Локомотив (Пловдив) Душан Косич говори след контролата с Напредак, спечелена от "смърфовете" с 1:0. Наставникът коментира слуховете, които свързват Хуан Переа с трансфер в Левски, но категорично заяви, че към този момент нападателят е част от "черно-белите".

"Изиграхме добър мач днес. Старанието беше много важно. Отборът е млад, има какво още да подобряваме. Търсим определени решения и ако намерим, ще поканим някого.

Към този момент Хуан Переа е наш футболист. Днес той игра и продължава да работи усърдно. Говорим всеки ден с него. Докато не се случи нещо друго, той е част от нашия отбор.

Постоянно даваме шансове на младите играчи. Надявам се да ги развием. Ако играят добре, разбира се, че ще разчитаме на тях. Резултатът винаги е важен. Дори на тренировка момчетата се стараят и искат да печелят. Днес говорим за старанието и себераздаването им.

Очакваме с нетърпение мачa с Ботев (Пловдив), но преди това имаме още две приятелски срещи и гостуване на Славия. Към този момент мислим мач за мач", каза Косич.

Снимки: Startphoto