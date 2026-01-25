Левски предлага играчи и пари на Локо за Переа, ето каква е “синята” оферта

Левски е изпратил повече от любопитна оферта за нападателя на Локомотив (Пловдив) Хуан Переа, научи Sportal.bg.

Припомняме, че собственикът на “смърфовете Христо Крушарски му постави цена от 750 000 евро, но “сините” не са склонни да я платят.

Заговори се, че двете страни може да се разберат и за трансферна сума от порядъка на 500 000 евро.

Левски обаче е излязъл с интересна контраоферта. Грандът от София е предложил около 200-250 хиляди евро, а останалата сума да бъде компенсирана с пращането на “Лаута” от двама до трима “сини” играчи.

Дали пловдивчани ще приемат предложението, предстои да разберем в близките дни, но индикациите сочат, че не е изключено това да се случи.