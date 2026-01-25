Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Левски
  3. Левски предлага играчи и пари на Локо за Переа, ето каква е “синята” оферта

Левски предлага играчи и пари на Локо за Переа, ето каква е “синята” оферта

  • 25 яну 2026 | 10:27
  • 15543
  • 22

Левски е изпратил повече от любопитна оферта за нападателя на Локомотив (Пловдив) Хуан Переа, научи Sportal.bg.

Припомняме, че собственикът на “смърфовете Христо Крушарски му постави цена от 750 000 евро, но “сините” не са склонни да я платят.

Косич за Переа: Към този момент нямам идея дали остава, или отива в Левски, говорим с него всеки ден
Косич за Переа: Към този момент нямам идея дали остава, или отива в Левски, говорим с него всеки ден

Заговори се, че двете страни може да се разберат и за трансферна сума от порядъка на 500 000 евро.

Левски обаче е излязъл с интересна контраоферта. Грандът от София е предложил около 200-250 хиляди евро, а останалата сума да бъде компенсирана с пращането на “Лаута” от двама до трима “сини” играчи.

Локомотив (Пд) излезе с информация за Хуан Переа
Локомотив (Пд) излезе с информация за Хуан Переа

Дали пловдивчани ще приемат предложението, предстои да разберем в близките дни, но индикациите сочат, че не е изключено това да се случи.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Лацио прати оферта за българин от ЦСКА 1948

Лацио прати оферта за българин от ЦСКА 1948

  • 25 яну 2026 | 07:45
  • 18350
  • 21
Кичо Добрев: По чия идея намаляват отборите? ЦСКА ще има феноменален стадион

Кичо Добрев: По чия идея намаляват отборите? ЦСКА ще има феноменален стадион

  • 25 яну 2026 | 07:15
  • 10506
  • 31
Янев разкри целта пред ЦСКА и заяви: Хвърляме по един поглед и върху противниците

Янев разкри целта пред ЦСКА и заяви: Хвърляме по един поглед и върху противниците

  • 24 яну 2026 | 21:27
  • 13117
  • 108
ЦСКА се прибра след лагера в Турция

ЦСКА се прибра след лагера в Турция

  • 24 яну 2026 | 21:20
  • 10985
  • 48
Пропадна контролата на Бдин

Пропадна контролата на Бдин

  • 24 яну 2026 | 20:30
  • 1533
  • 0
Секирово се справи с юношите на Ботев (Пловдив)

Секирово се справи с юношите на Ботев (Пловдив)

  • 24 яну 2026 | 20:26
  • 1206
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Лацио прати оферта за българин от ЦСКА 1948

Лацио прати оферта за българин от ЦСКА 1948

  • 25 яну 2026 | 07:45
  • 18350
  • 21
Президентът на Добруджа: Ще изпреварим поне 3 отбора, търсим българи, но на един му е студено, а на друг - София била далеч

Президентът на Добруджа: Ще изпреварим поне 3 отбора, търсим българи, но на един му е студено, а на друг - София била далеч

  • 25 яну 2026 | 07:58
  • 15546
  • 22
Джъстин Гейджи разгроми Пади Пимблет в епична битка и спечели поредна титла

Джъстин Гейджи разгроми Пади Пимблет в епична битка и спечели поредна титла

  • 25 яну 2026 | 07:19
  • 10100
  • 6
Кичо Добрев: По чия идея намаляват отборите? ЦСКА ще има феноменален стадион

Кичо Добрев: По чия идея намаляват отборите? ЦСКА ще има феноменален стадион

  • 25 яну 2026 | 07:15
  • 10506
  • 31
Следете ден 8 на Australian Open със Sportal.bg: Медведев отпадна

Следете ден 8 на Australian Open със Sportal.bg: Медведев отпадна

  • 25 яну 2026 | 11:10
  • 6194
  • 1