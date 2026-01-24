Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Левски
  Стана ясно защо Фабиен е постоянно контузен

Стана ясно защо Фабиен е постоянно контузен

  • 24 яну 2026 | 09:37
  • 1456
  • 1

Крилото на Левски Карл Фабиен напусна лагера на Левски в Турция и се завърна в София. Футболистът от Мартиника ще започне интензивно лечение, след като получи поредната си контузия. Той получи травма в мускулите на задното дясно бедро на мача с Войводина (Нови Сад). Последвалият преглед в клиника в Анталия разкри, че проблемите с постоянните травми на Фабиен идват от зъбите. По тази причина ръководството на „сините“ взе решение да го върне в София, където той да премине лечение, пише "Мач Телеграф".

Левски с двуразови тренировки преди последната контрола, “сините” помпат мускули
Левски с двуразови тренировки преди последната контрола, “сините” помпат мускули

Както е известно, от идването си на „Герена“ Фабиен постоянно страда от различни травми, които му пречат да се наложи като твърд титуляр в състава на Хулио Веласкес. За цялата минала година той има едва 23 мача, от които в 19 е бил титуляр. В 14 мача е бил сменен. Нападателят, който има и френски паспорт, е отбелязал пет гола със синия екип. Бившият футболист на френския Нанси и Славия има и няколко асистенции, но постоянните травми ограничават силно игровото му време. Сегашната му травма е четвърта, откакто е футболист на Левски.

От лагера на „сините“ припомнят, че Фабиен не е първият случай, в който футболист на Левски страда от мускулни травми заради лошото състояние на зъбите. Преди повече от 20 години подобна бе и ситуацията с бразилеца Лусио Вагнер. Подобно на Фабиен, в началото на кариерата си в България левият бек, който дори стана и наш национал, непрекъснато бе контузен. Тогава бе установено, че те са следствие от сериозни проблеми със зъбите, които той не беше решил в родната си Бразилия.

