Доскорошен халф на ЦСКА е все по-близо до преминаване в Левски

  • 25 яну 2026 | 09:42
  • 1512
  • 2

Марселино Кареасо е близо до това да се превърне във второто ново попълнение на Левски, твърдят запознати. Преговорите между неговите агенти и „сините“ са почти приключили, след като от „Герена“ решиха да не изпускат тази възможност, която се отвори през тях. Бившият ас на ЦСКА в момента е свободен агент, след като се раздели Аполон от Лимасол. Кипърците не останаха очаровани от представянето му. А за „червените“ Марселино се смята за затворена страница, след като отказа да подпише нов договор при условията, които му бяха предложени. Иначе искал да се върне отново у нас, където смята, че може да рестартира кариерата си. А и да вземе по-добри пари от тези, които му предлагат, ако се завърне в Южна Америка.

Според запознати той и агентите му са успели да се договорят със „сините“ за заплатата, както и за бонусите, които може да си докара, ако се превърне в титуляр, пише “Мач Телеграф”. Остава само Марселино да покрие медицинските тестове, за да се види, че е в състояние бързо да бъде полезен на Хулио Веласкес. Парите, които Кареасо ще взема, няма да нарушат тавана, който е поставен на „Герена“.

Със сигурност на Кареасо няма да му е леко, защото в халфовата линия на Левски има сериозна конкуренция. Трябва обаче да се има предвид, че там един от играчите със сигурност си тръгва през лятото. Това е Карлос Охене. Ганаецът с американски паспорт ще завърши първенството на „Герена“, след като не се намериха кандидати, които да го купят, но няма да получи нов договор. И с Кареасо Левски ще има готов вариант.

