Хулио Веласкес: Трябва да мислиш как да бъдеш по-добър утре

Старши треньорът на Левски Хулио Веласкес даде обширно интервю за A Bola, в което говори за трите си периода в Португалия начело на Беленензеш, Витория Сетубал и Маритимо, както и за сблъсъка с Брага в европейските турнири в началото на сезона.

Испанският наставник разкри, че се чувства много щастлив при "сините", с които има реален шанс да прекъсне 14-годишната хегемония на Лудогорец в България. След края на есенния полусезон софиянци имат преднина от 7 точки на върха именно пред "орлите".

"Да, жребият в Европа беше труден. Ако бяхме елиминирали Апоел, който вече имаше много по-голям бюджет от нашия, ни чакаше мач срещу Брага. При загуба отивахме в Лигата на конференциите срещу АЕК (Атина), друг отбор с огромен бюджет. Всичко беше много сложно, но бяхме много близо. Срещу Брага, както у дома, така и навън, играхме много добре и можехме напълно да продължим напред. Имахме чиста възможност в края на редовното време. Разликата в бюджетите е голяма, но играчите показаха огромно желание, идентичност и смелост. Отборът не просто се бореше, а се опитваше да спечели от първата минута. За мен това е фундаментално: да имаш характер, идентичност и силен манталитет. Не става въпрос само да печелиш всеки ден, а да знаеш как да се състезаваш, да анализираш победите и загубите. Това е истинският манталитет на победител и затова се гордея толкова много с моите играчи.

Обожавам Португалия. Съпругата ми също много харесва страната. Имахме три много добри футболни преживявания, макар и винаги в трудни ситуации. В Белененсеш поехме отбора в затруднено положение и, слава Богу, нещата се получиха. Във Витория Сетубал беше подобно. В Маритимо заварихме тима на последно място и успяхме да го спасим. Винаги сме оставали с впечатлението, че Португалия е изключителна, прекрасна страна. От първия ми престой там преди около десет сезона, страната се разви много във футболно отношение. Влязоха много чуждестранни инвестиции, бюджетите на отборите нараснаха, а структурите се подобриха значително. Португалия има професионалисти с огромна стойност: треньори, директори, президенти, спортни директори, журналисти, които разбират от футбол, и фенове, които го изживяват интензивно. Това е прекрасна страна, което е още по-ценно, като се има предвид, че не е голяма държава. Количеството играчи и футболни специалисти, които Португалия изнася, е впечатляващо. Младежките школи постоянно произвеждат таланти. Бяхме много щастливи в Лисабон, Сетубал и на Мадейра. Това бяха много позитивни преживявания както в професионален, така и в личен план. Завръщането в Португалия винаги е специално. Връщал съм се много пъти със семейството си, но да се върнеш, за да се състезаваш, е винаги много хубаво. Когато видях жребия и ни се падна Брага, се зарадвах, защото винаги, когато отидеш в Португалия, усещаш топлина.

Бяха трудни условия, но беше мой избор да приема тези предизвикателства. Имах и други възможности, други покани, но реших да поема тези отбори в затруднение. От трите ми престоя, този, в който най-много успях да наложа нашата идея и модел на игра, беше в Белененсеш през сезон 2015/16. Споменът от Витория Сетубал също е много хубав. Срещнах изключителни хора и изиграхме много интересни мачове, но това беше по време на пандемията, нещо, което винаги ще остави своя отпечатък. На Мадейра, един абсолютно прекрасен остров, пандемията все още не беше напълно отминала. Беше ситуация на голяма борба, защото поехме отбора на последно място и нямахме много време да постигнем целта. Слава Богу, успяхме да се спасим, но това винаги бяха контексти на големи изисквания, на постоянно решаване на проблеми, на поемане на отбори в беда. Но всичко това е част от пътя, дава опит, укрепва ни като треньори и като хора. Това са преживявания, които остават за цял живот и които, както казахте, ни помагат да решаваме други проблеми в бъдеще с повече опит във всяко едно отношение.

В момента съм в Левски и съм много щастлив тук. Изключително съм благодарен на собственика, на президента, на ръководството и на феновете. Подновяването на договора ми, което се случи около октомври, е нещо, за което съм много признателен. През годините футболът ме научи, че всичко е ден за ден. Както когато печелиш, така и когато губиш, трябва да мислиш за настоящето и как да бъдеш по-добър утре. Ако победиш, не можеш да се отпускаш и трябва да се стремиш към подобрение. Ако загубиш, трябва да запазиш позитивна нагласа и да знаеш, че на следващия ден слънцето отново ще изгрее. Необходимо е непрекъснато да се развиваш. Никога не знаеш какво ти е подготвил животът. Португалия е страна, която обожавам, а във футбола никога не можеш да казваш никога. Не обичам да мисля в средносрочен или дългосрочен план, предпочитам да се съсредоточа върху настоящето. В момента съм много щастлив тук с играчите, с треньорския щаб, със служителите и с привържениците, които ни приеха много топло от самото начало. Подновихме договора си, нещата се правят както трябва и това, с течение на сезоните, е основната цел: да се наслаждаваш и да си щастлив всеки ден. Сега съм 100% концентриран тук.

Да, следя португалския футбол отблизо. Гледам много мачове от португалската лига, разбира се. Винаги съм нащрек, както съм казвал и преди. С времето обаче не ми допада идеята треньорът сам да привлича играчи. Силно вярвам в синергията между спортното ръководство, треньора и треньорския щаб. От съществено значение е да има постоянна комуникация, взаимно уважение и ясна представа за модела на игра. Профилите на играчите трябва да се определят съвместно, но имената, според мен, трябва да идват от клуба. След това треньорът и щабът му оценяват опциите и избират тези, които се вписват най-добре. Най-важното е да има силна връзка между всички страни. Всеки има своята роля и компетенции и само с колективна работа може да се постигне добър резултат", каза Веласкес.