Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Левски
  3. Три тима от елита на Бразилия следят Майкон

Три тима от елита на Бразилия следят Майкон

  • 24 яну 2026 | 09:17
  • 102
  • 0

Интересът към левия бек на Левски Майкон отново излиза на дневен ред, този път директно от родината му. Според информация на бразилското издание Palco do Esporte, три клуба от местната Серия А следят ситуацията около 25-годишния защитник и обсъждат възможността да отправят оферти към „сините“.

Сред кандидатите изпъква името на гранда Коринтианс, а в списъка фигурират още новаците Ремо и Коритиба. И трите клуба проучват условията около евентуален трансфер, като на този етап става дума за подготвителна фаза, а не за официални предложения.

Майкон е обвързан с Левски с договор до лятото на 2027 година, като неотдавна самият футболист потвърди, че води разговори с ръководството за нов контракт. Това допълнително усложнява евентуална сделка, тъй като „сините“ държат сериозни позиции при преговори.

Левски с двуразови тренировки преди последната контрола, “сините” помпат мускули
Левски с двуразови тренировки преди последната контрола, “сините” помпат мускули

През последните месеци бразилецът често е спряган за изходящ трансфер, но до конкретен пробив така и не се стигна. Формата му обаче поддържа интереса жив – през настоящия сезон Майкон записа 26 мача във всички турнири, в които се отчете с 4 гола и 5 асистенции, превръщайки се в един от най-резултатните защитници в родния елит.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Костадинов: Боримиров сигурно се шегува, не разбирам каква е ползата от правилото за българите

Костадинов: Боримиров сигурно се шегува, не разбирам каква е ползата от правилото за българите

  • 24 яну 2026 | 08:00
  • 14794
  • 10
Филипов чака "Извинявай, сгрешихме!" от Левски, отсече: С Крушарски заедно не сядам, ще защитя Ботев, каквото и да ми струва

Филипов чака "Извинявай, сгрешихме!" от Левски, отсече: С Крушарски заедно не сядам, ще защитя Ботев, каквото и да ми струва

  • 24 яну 2026 | 07:48
  • 9292
  • 13
Лидерът във Втора лига подсили техническата си база

Лидерът във Втора лига подсили техническата си база

  • 24 яну 2026 | 01:08
  • 1210
  • 0
Спартак и Дунав все пак ще играят един срещу друг

Спартак и Дунав все пак ще играят един срещу друг

  • 23 яну 2026 | 17:30
  • 1331
  • 0
Зимна подготовка на отборите от efbet Лига (обновена)

Зимна подготовка на отборите от efbet Лига (обновена)

  • 23 яну 2026 | 17:30
  • 48622
  • 11
Монтана завърши наравно със седмия в Косово

Монтана завърши наравно със седмия в Косово

  • 23 яну 2026 | 17:25
  • 1163
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Костадинов: Боримиров сигурно се шегува, не разбирам каква е ползата от правилото за българите

Костадинов: Боримиров сигурно се шегува, не разбирам каква е ползата от правилото за българите

  • 24 яну 2026 | 08:00
  • 14794
  • 10
Филипов чака "Извинявай, сгрешихме!" от Левски, отсече: С Крушарски заедно не сядам, ще защитя Ботев, каквото и да ми струва

Филипов чака "Извинявай, сгрешихме!" от Левски, отсече: С Крушарски заедно не сядам, ще защитя Ботев, каквото и да ми струва

  • 24 яну 2026 | 07:48
  • 9292
  • 13
Аспарух Аспарухов пред Sportal.bg: Чака ни тежко лято, но всички работим здраво, за да може България да побеждава

Аспарух Аспарухов пред Sportal.bg: Чака ни тежко лято, но всички работим здраво, за да може България да побеждава

  • 24 яну 2026 | 08:31
  • 1811
  • 0
Предложиха един милион за халф на ЦСКА, "червените" не го искат

Предложиха един милион за халф на ЦСКА, "червените" не го искат

  • 24 яну 2026 | 09:10
  • 1274
  • 0
Дъжд "дави" българските отбори в Турция - вече падна една проверка

Дъжд "дави" българските отбори в Турция - вече падна една проверка

  • 24 яну 2026 | 09:19
  • 219
  • 0
Следете Ден 7 от Australian Open със Sportal.bg: Жегите в Мелбърн прекъснаха голяма част от мачовете

Следете Ден 7 от Australian Open със Sportal.bg: Жегите в Мелбърн прекъснаха голяма част от мачовете

  • 24 яну 2026 | 08:23
  • 4762
  • 1