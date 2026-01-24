Три тима от елита на Бразилия следят Майкон

Интересът към левия бек на Левски Майкон отново излиза на дневен ред, този път директно от родината му. Според информация на бразилското издание Palco do Esporte, три клуба от местната Серия А следят ситуацията около 25-годишния защитник и обсъждат възможността да отправят оферти към „сините“.

Сред кандидатите изпъква името на гранда Коринтианс, а в списъка фигурират още новаците Ремо и Коритиба. И трите клуба проучват условията около евентуален трансфер, като на този етап става дума за подготвителна фаза, а не за официални предложения.

Remo, Coritiba e Corinthians analisam a contratação de Maicon Araújo, lateral-esquerdo do Levski Sofia, da Bulgária. pic.twitter.com/Dp1WsKJWB8 — Palco do Esporte (@PalcoDoEsporte) January 23, 2026

Майкон е обвързан с Левски с договор до лятото на 2027 година, като неотдавна самият футболист потвърди, че води разговори с ръководството за нов контракт. Това допълнително усложнява евентуална сделка, тъй като „сините“ държат сериозни позиции при преговори.

Левски с двуразови тренировки преди последната контрола, “сините” помпат мускули

През последните месеци бразилецът често е спряган за изходящ трансфер, но до конкретен пробив така и не се стигна. Формата му обаче поддържа интереса жив – през настоящия сезон Майкон записа 26 мача във всички турнири, в които се отчете с 4 гола и 5 асистенции, превръщайки се в един от най-резултатните защитници в родния елит.